Уряд розширив повноваження Мінцифри у сфері електронної ідентифікації — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд розширив повноваження Мінцифри у сфері електронної ідентифікації

Казна та Політика
35
Уряд розширив повноваження Мінцифри у сфері електронної ідентифікації
Уряд розширив повноваження Мінцифри у сфері електронної ідентифікації
Уряд ухвалив постанови про розширення повноважень Міністерства цифрової трансформації України у сфері електронної ідентифікації. А також змінив вимоги для створення та перевірки вдосконалених електронних підписів і печаток.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Читайте також
Відтепер Мінцифра розроблятиме норми й стандарти та їх технічне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.
«Повноваження щодо розвитку цього напряму буде чітко визначено за Мінцифрою та не дублюватиметься іншими державними органами», — зазначили в міністерстві.
Надавачі електронних довірчих послуг зможуть самостійно обирати в межах кожної послуги, які саме стандарти вони застосовуватимуть з переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України.
Читайте також
«Це допоможе не створювати монополію на цифровому ринку», — стверджують у Мінцифри.
Схвалення постанов пришвидшить інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС і наблизить положення національного законодавства до європейських вимог у сферах електронної ідентифікації та довірчих послуг.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.