Уряд розширив повноваження Мінцифри у сфері електронної ідентифікації — Finance.ua

Уряд розширив повноваження Мінцифри у сфері електронної ідентифікації Сьогодні 08:30 — Казна та Політика

Уряд розширив повноваження Мінцифри у сфері електронної ідентифікації

Уряд ухвалив постанови про розширення повноважень Міністерства цифрової трансформації України у сфері електронної ідентифікації. А також змінив вимоги для створення та перевірки вдосконалених електронних підписів і печаток.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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Відтепер Мінцифра розроблятиме норми й стандарти та їх технічне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.

«Повноваження щодо розвитку цього напряму буде чітко визначено за Мінцифрою та не дублюватиметься іншими державними органами», — зазначили в міністерстві.

Надавачі електронних довірчих послуг зможуть самостійно обирати в межах кожної послуги, які саме стандарти вони застосовуватимуть з переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

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«Це допоможе не створювати монополію на цифровому ринку», — стверджують у Мінцифри.

Схвалення постанов пришвидшить інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС і наблизить положення національного законодавства до європейських вимог у сферах електронної ідентифікації та довірчих послуг.

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