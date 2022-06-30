Як відновити ідентифікаційний код – інструкція — Finance.ua

Як відновити ідентифікаційний код – інструкція Вчора 19:03 — Особисті фінанси

Як відновити ідентифікаційний код – інструкція

Індивідуальний ідентифікаційний номер — елемент Державного реєстру фізичних осіб України (ДРФО), який надається платникам податків та зберігається за людиною протягом усього життя, пишуть Факти ICTV.

Сьогодні він має назву РНОКПП, тобто реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Раніше, з моменту впровадження ДРФО у 1994 році, мав назву індивідуальний ідентифікаційний номер, проте з 2012 року набув чинності Податковий кодекс України, у якому використовується термін РНОКПП.

Як отримати новий РНОКПП

Ідентифікаційний код присвоюється фізичним особам, які зобов’язані державою до сплати податків.

Українська система складання номера враховує дату народження та стать людини і генерує 10-значний унікальний ідентифікаційний код.

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Якщо ви випадково втратили документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі платників податків, можна оформити та отримати новий.

Для цього необхідно:

особисто звернутися до управління Податкової служби;

пред’явити паспорт або інший документ, що містить дані про дату та місце народження;

написати відповідну заяву.

Варто зазначити, що новий код податкова видає лише на підставі особисто написаної заяви.

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Оформлення нового ідентифікаційного коду займе від трьох до п’яти робочих днів. Проте в умовах війни терміни можуть бути різними.

Дублікат документа видається безкоштовно, і єдина відмінність з оригіналом — на новій картці стоятиме відмітка Дублікат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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