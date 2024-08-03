Мнения американцев по поводу поддержки Украины со стороны США разделились — Finance.ua

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Мнения американцев по поводу поддержки Украины со стороны США разделились

Мир
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Мнения американцев по поводу поддержки Украины со стороны США разделились
Мнения американцев по поводу поддержки Украины со стороны США разделились
Американцы разделились практически пополам относительно того, обязаны ли США помогать Украине: 48% говорят, что да, и 49% - нет.
Об этом свидетельствует опрос Pew Research Center.

Должны ли США помогать Украине в войне против россии

Большинство республиканцев (62%) считают, что Соединенные Штаты не обязаны помогать Украине защищаться от российского вторжения.
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Приблизительно две трети демократов и демократически ориентированных независимых избирателей (63%) говорят, что США обязаны это делать. Лишь около трети республиканцев и сторонников республиканцев (36%) считают так же.

Достаточно ли помощи США предоставляют Украине

29% американцев считают, что США предоставляют Украине слишком много помощи, 26% говорят, что помощи предоставляют столько, сколько нужно. Приблизительно двое из десяти (19%) считают, что США предоставляют недостаточно поддержки, а четверть — не уверены.
Демократы в большинстве своем считают, что США предоставляют либо достаточный объем помощи (36%), либо недостаточный (27%). Только 13% считают, что США предоставляют Украине слишком много помощи.
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Почти половина республиканцев (47%) считают, что США предоставляют Украине слишком много помощи, что более чем втрое превышает долю демократов.
Только 18% считают, что нынешний уровень помощи достаточен, в то время как только 12% считают, что США оказывают мало помощи.

Является ли война в Украине главной угрозой интересам США

Между республиканцами и демократами существует большой разрыв во взглядах, является ли война в Украине главной угрозой интересам США.
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45% демократов сейчас считают, что вторжение россии в Украину является главной угрозой, что на 5 процентных пунктов ниже, чем в марте 2022 года, но на 7 пунктов выше, чем год назад. 26% республиканцев считают войну главной угрозой интересам США.
Эта доля практически не изменилась с начала 2023 года и остается значительно ниже, чем те 51% республиканцев, которые говорили так в начале полномасштабной войны.
Опрос Pew Research Center, в котором приняли участие 9424 взрослых американца, проводился с 1 по 7 июля 2024 года — до того, как президент Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты передают Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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