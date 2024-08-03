Мнения американцев по поводу поддержки Украины со стороны США разделились — Finance.ua

Мнения американцев по поводу поддержки Украины со стороны США разделились Сегодня 18:18 — Мир

Мнения американцев по поводу поддержки Украины со стороны США разделились

Американцы разделились практически пополам относительно того, обязаны ли США помогать Украине: 48% говорят, что да, и 49% - нет.

Об этом свидетельствует опрос Pew Research Center.

Должны ли США помогать Украине в войне против россии

Большинство республиканцев (62%) считают, что Соединенные Штаты не обязаны помогать Украине защищаться от российского вторжения.

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Приблизительно две трети демократов и демократически ориентированных независимых избирателей (63%) говорят, что США обязаны это делать. Лишь около трети республиканцев и сторонников республиканцев (36%) считают так же.

Достаточно ли помощи США предоставляют Украине

29% американцев считают, что США предоставляют Украине слишком много помощи, 26% говорят, что помощи предоставляют столько, сколько нужно. Приблизительно двое из десяти (19%) считают, что США предоставляют недостаточно поддержки, а четверть — не уверены.

Демократы в большинстве своем считают, что США предоставляют либо достаточный объем помощи (36%), либо недостаточный (27%). Только 13% считают, что США предоставляют Украине слишком много помощи.

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Почти половина республиканцев (47%) считают, что США предоставляют Украине слишком много помощи, что более чем втрое превышает долю демократов.

Только 18% считают, что нынешний уровень помощи достаточен, в то время как только 12% считают, что США оказывают мало помощи.

Является ли война в Украине главной угрозой интересам США

Между республиканцами и демократами существует большой разрыв во взглядах, является ли война в Украине главной угрозой интересам США.

45% демократов сейчас считают, что вторжение россии в Украину является главной угрозой, что на 5 процентных пунктов ниже, чем в марте 2022 года, но на 7 пунктов выше, чем год назад. 26% республиканцев считают войну главной угрозой интересам США.

Эта доля практически не изменилась с начала 2023 года и остается значительно ниже, чем те 51% республиканцев, которые говорили так в начале полномасштабной войны.

Опрос Pew Research Center, в котором приняли участие 9424 взрослых американца, проводился с 1 по 7 июля 2024 года — до того, как президент Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.

до 200 миллионов долларов. Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил , что Соединенные Штаты передают Украине очередной пакет военной помощи на сумму

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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