Мнения американцев по поводу поддержки Украины со стороны США разделились — Finance.ua

Мнения американцев по поводу поддержки Украины со стороны США разделились
Американцы разделились практически пополам относительно того, обязаны ли США помогать Украине: 48% говорят, что да, и 49% - нет.
Об этом свидетельствует опрос Pew Research Center.
Должны ли США помогать Украине в войне против россии
Большинство республиканцев (62%) считают, что Соединенные Штаты не обязаны помогать Украине защищаться от российского вторжения.
Приблизительно две трети демократов и демократически ориентированных независимых избирателей (63%) говорят, что США обязаны это делать. Лишь около трети республиканцев и сторонников республиканцев (36%) считают так же.
Достаточно ли помощи США предоставляют Украине
29% американцев считают, что США предоставляют Украине слишком много помощи, 26% говорят, что помощи предоставляют столько, сколько нужно. Приблизительно двое из десяти (19%) считают, что США предоставляют недостаточно поддержки, а четверть — не уверены.
Демократы в большинстве своем считают, что США предоставляют либо достаточный объем помощи (36%), либо недостаточный (27%). Только 13% считают, что США предоставляют Украине слишком много помощи.
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Почти половина республиканцев (47%) считают, что США предоставляют Украине слишком много помощи, что более чем втрое превышает долю демократов.
Только 18% считают, что нынешний уровень помощи достаточен, в то время как только 12% считают, что США оказывают мало помощи.
Является ли война в Украине главной угрозой интересам США
Между республиканцами и демократами существует большой разрыв во взглядах, является ли война в Украине главной угрозой интересам США.
45% демократов сейчас считают, что вторжение россии в Украину является главной угрозой, что на 5 процентных пунктов ниже, чем в марте 2022 года, но на 7 пунктов выше, чем год назад. 26% республиканцев считают войну главной угрозой интересам США.
Эта доля практически не изменилась с начала 2023 года и остается значительно ниже, чем те 51% республиканцев, которые говорили так в начале полномасштабной войны.
Опрос Pew Research Center, в котором приняли участие 9424 взрослых американца, проводился с 1 по 7 июля 2024 года — до того, как президент Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты передают Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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