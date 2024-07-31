США ввели санкции против компаний из трех стран, поставляющих компоненты для иранского оружия — Finance.ua

США ввели санкции против компаний из трех стран, поставляющих компоненты для иранского оружия Сегодня 11:32 — Мир

США ввели санкции против компаний из трех стран, поставляющих компоненты для иранского оружия

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о введении санкций против пяти физических и семи юридических лиц из Ирана, Китая и Гонконга, задействованных в закупке компонентов для иранской оборонной промышленности.

Об этом говорится в сообщении Минфина США.

Отмечается, что эти лица и компании закупают разные компоненты, в том числе акселерометры и гироскопы, которые служат ключевыми компонентами для иранской программы баллистических ракет и БПЛА, которые используются на Ближнем Востоке и поступают в россию.

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«Действия (Минфина) разоблачают ключевые подставные компании и доверенных агентов, через которые Иран пытался приобрести эти компоненты. Соединенные Штаты будут продолжать налагать санкции на тех, кто способствует Ирану в производстве этого смертоносного оружия», — заявил заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

В санационный список попали, в частности, базирующаяся в КНР компания Beijing SNT, закупающая электронику и оборудование для Минобороны Ирана; иранская Electro Optic Sairan Industries, которая поставляет военное оборудование и разрабатывает технологии для Ирана (в частности, Shahed, используемые российскими войсками в Украине); базирующаяся в Иране Azmoon Pajohan Hesgar, производящая оборудование для испытания датчиков и инерциальных навигационных систем; китайская Shenzhen Rion, которая предоставляет товары для Beijing SNTD и специализируется на инерциальной навигации и GPS-интегрированных системах и продвигает свою продукцию в Иране.

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Также под санкции попали физические лица, координирующие деятельность этих компаний в интересах Ирана, и связанные с ними компании.

Отмечается, что все находящееся в США имущество этих физических и юридических лиц заблокировано, а те, кто сотрудничает с ними, также могут подпадать под санкции.

Укрінформ По материалам:

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