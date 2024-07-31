США ввели санкции против компаний из трех стран, поставляющих компоненты для иранского оружия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США ввели санкции против компаний из трех стран, поставляющих компоненты для иранского оружия

Мир
22
США ввели санкции против компаний из трех стран, поставляющих компоненты для иранского оружия
США ввели санкции против компаний из трех стран, поставляющих компоненты для иранского оружия
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о введении санкций против пяти физических и семи юридических лиц из Ирана, Китая и Гонконга, задействованных в закупке компонентов для иранской оборонной промышленности.
Об этом говорится в сообщении Минфина США.
Отмечается, что эти лица и компании закупают разные компоненты, в том числе акселерометры и гироскопы, которые служат ключевыми компонентами для иранской программы баллистических ракет и БПЛА, которые используются на Ближнем Востоке и поступают в россию.
Читайте также
«Действия (Минфина) разоблачают ключевые подставные компании и доверенных агентов, через которые Иран пытался приобрести эти компоненты. Соединенные Штаты будут продолжать налагать санкции на тех, кто способствует Ирану в производстве этого смертоносного оружия», — заявил заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.
В санационный список попали, в частности, базирующаяся в КНР компания Beijing SNT, закупающая электронику и оборудование для Минобороны Ирана; иранская Electro Optic Sairan Industries, которая поставляет военное оборудование и разрабатывает технологии для Ирана (в частности, Shahed, используемые российскими войсками в Украине); базирующаяся в Иране Azmoon Pajohan Hesgar, производящая оборудование для испытания датчиков и инерциальных навигационных систем; китайская Shenzhen Rion, которая предоставляет товары для Beijing SNTD и специализируется на инерциальной навигации и GPS-интегрированных системах и продвигает свою продукцию в Иране.
Читайте также
Также под санкции попали физические лица, координирующие деятельность этих компаний в интересах Ирана, и связанные с ними компании.
Отмечается, что все находящееся в США имущество этих физических и юридических лиц заблокировано, а те, кто сотрудничает с ними, также могут подпадать под санкции.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.