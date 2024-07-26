США угрожают банкам Индии санкциями из-за сотрудничества с россией — Finance.ua
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США угрожают банкам Индии санкциями из-за сотрудничества с россией

Мир
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США угрожают банкам Индии санкциями из-за сотрудничества с россией
США угрожают банкам Индии санкциями из-за сотрудничества с россией
Индийские банки попадут под санкции и лишатся доступа к финансовой системе США, если будут сотрудничать с российским оборонно-промышленным комплексом.
Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на документ Ассоциации банков Индии.
«Мы знаем, что российские военные полагаются на импорт чувствительных товаров, таких как станки и микроэлектроника, и обращаются в иностранные финансовые учреждения для упрощения этих операций», — говорится в письме американского Минфина.
Отмечается, что в этой связи США призывает ассоциацию в течение 30 дней принять меры по информированию индийского бизнеса о возможных санкциях США.
При этом в письме отсутствуют конкретные претензии к индийским банкам, а содержатся лишь общие установки по поводу того, как, по мнению Вашингтона, должны действовать страны-партнеры США для того, чтобы лишить россию материальных и финансовых инструментов вести войну.
Сообщается, что вместе с этим замминистра финансов США подчеркнул, что США стремятся развивать экономическое сотрудничество с Индией и считают ее одним из своих ведущих торговых партнеров. В частности, он напомнил, что за прошедшие десять лет товарооборот двух стран вырос на 110%.
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Также в документе говорится, что предупреждение основывается на указе президента Джо Байдена от декабря прошлого года, которым допускается введение санкций против иностранных банков за проведение платежей в интересах подсанкционных российских компаний и военно-промышленного комплекса (ВПК) россии.
В сообщении добавляют, что в июне США расширили этот механизм, включив в определение ВПК рф всех подсанкционных лиц, в том числе российские банки.
По материалам:
Економічна Правда
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