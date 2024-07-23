Украина получит 3,9 млрд долларов безвозвратной помощи в бюджет от США — Finance.ua
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Украина получит 3,9 млрд долларов безвозвратной помощи в бюджет от США

Казна и Политика
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Украина получит 3,9 млрд долларов безвозвратной помощи в бюджет от США
Украина получит 3,9 млрд долларов безвозвратной помощи в бюджет от США
Кабинет Министров принял решение о привлечении гранта в 3,9 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки. Средства поступят через структуры Всемирного банка.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.
«Правительство направит эти деньги на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также на программы социальной поддержки. Ожидаем поступления этого гранта уже в ближайшее время», — сказал он.
Шмыгаль также сообщил, что Украина выполнила индикаторы второго квартала 2024 года для программы Ukraine Facility.
«У нас есть положительная оценка от Еврокомиссии. Речь идет о реформах в бюджетной, таможенной, антикоррупционной и энергетической сферах», — сказал премьер и добавил, что Украина рассчитывает на следующий транш от ЕС в размере 4,1 млрд евро уже в сентябре этого года.
Напомним, Украина не получала в этом году помощи от США. В апреле Конгресс США одобрил пакет поддержки Киева на 61 млрд долларов, большая часть которых пойдет на военную помощь, а часть на бюджетную поддержку.
С начала года Украина получила 14 млрд долларов бюджетной поддержки со стороны ЕС, МВФ и стран Запада. Киев рассчитывает, что за год помощь составит 38 млрд долларов. В следующем году помощь сократится, но Украина может получить кредит в 50 млрд долларов под замороженные российские активы.
По материалам:
РБК-Україна
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