Западные санкции остановили работу более 50 российских нефтяных танкеров — Finance.ua

Западные санкции остановили работу более 50 российских нефтяных танкеров Сегодня 19:45 — Мир

Западные санкции остановили работу более 50 российских нефтяных танкеров

Западные санкции в отношении россии привели к прекращению эксплуатации более 50 российских танкеров. Раньше они использовались для экспорта нефти по всему миру.

Об этом сообщает Bloomberg в среду, 10 июля.

«От холодных вод российского Балтийского моря до тихоокеанских берегов Владивостока десятки танкеров, ранее перевозивших московскую нефть, теперь пустуют и бездействуют», — говорится в материале.

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По данным Bloomberg, пустые российские танкеры находятся в Балтийском море в порту Усть-Луга, Черном море в Новороссийске, а также у побережья Южной Кореи, в Суэцком канале и на верфях в Китае.

В общей сложности под санкции США, ЕС и Великобритании с октября 2023 года подпали 53 танкера — это 7,5% всех судов, транспортирующих российскую сырую нефть.

В первую неделю июня экспорт российской сырой нефти упал максимально с начала войны в Украине. Он составил 2,67 млн ​​баррелей в сутки против 3,66 барреля неделей ранее.

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Уменьшение экспорта может быть обусловлено процессами возобновления работы различных российских нефтеперерабатывающих заводов, подвергшихся атакам дронов, а также снижением добычи нефти в рф на 360 тысяч баррелей ежедневно.

Факт того, что корабли простаивают, свидетельствует о наличии у Запада механизмов, которые могут помешать транспортировке российской нефти. Отмечается, что почти все из 53 судов не приняли ни одного нового груза с октября 2023 года.

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«Те несколько, которые загрузились, постарались скрыть свою дальнейшую деятельность, прибегая к отключению автоматических систем слежения и переваливая грузы с одного судна на другое, оставаясь скрытыми от посторонних глаз», — пишет Bloomberg.

Журналисты отмечают, что санкционные ограничения для танкеров не приводят к увеличению реальных затрат россии на перевозку отдельных грузов, поскольку ставки фрахта снижаются.

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