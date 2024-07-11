Западные санкции остановили работу более 50 российских нефтяных танкеров — Finance.ua

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Западные санкции остановили работу более 50 российских нефтяных танкеров

Мир
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Западные санкции остановили работу более 50 российских нефтяных танкеров
Западные санкции остановили работу более 50 российских нефтяных танкеров
Западные санкции в отношении россии привели к прекращению эксплуатации более 50 российских танкеров. Раньше они использовались для экспорта нефти по всему миру.
Об этом сообщает Bloomberg в среду, 10 июля.
«От холодных вод российского Балтийского моря до тихоокеанских берегов Владивостока десятки танкеров, ранее перевозивших московскую нефть, теперь пустуют и бездействуют», — говорится в материале.
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По данным Bloomberg, пустые российские танкеры находятся в Балтийском море в порту Усть-Луга, Черном море в Новороссийске, а также у побережья Южной Кореи, в Суэцком канале и на верфях в Китае.
В общей сложности под санкции США, ЕС и Великобритании с октября 2023 года подпали 53 танкера — это 7,5% всех судов, транспортирующих российскую сырую нефть.
В первую неделю июня экспорт российской сырой нефти упал максимально с начала войны в Украине. Он составил 2,67 млн ​​баррелей в сутки против 3,66 барреля неделей ранее.
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Уменьшение экспорта может быть обусловлено процессами возобновления работы различных российских нефтеперерабатывающих заводов, подвергшихся атакам дронов, а также снижением добычи нефти в рф на 360 тысяч баррелей ежедневно.
Факт того, что корабли простаивают, свидетельствует о наличии у Запада механизмов, которые могут помешать транспортировке российской нефти. Отмечается, что почти все из 53 судов не приняли ни одного нового груза с октября 2023 года.
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«Те несколько, которые загрузились, постарались скрыть свою дальнейшую деятельность, прибегая к отключению автоматических систем слежения и переваливая грузы с одного судна на другое, оставаясь скрытыми от посторонних глаз», — пишет Bloomberg.
Журналисты отмечают, что санкционные ограничения для танкеров не приводят к увеличению реальных затрат россии на перевозку отдельных грузов, поскольку ставки фрахта снижаются.
По материалам:
Novyny.live
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