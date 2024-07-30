Уоррен Баффет сокращает долю в одном из крупнейших банков США, выводя $3 млрд — Finance.ua

Уоррен Баффет сокращает долю в одном из крупнейших банков США, выводя $3 млрд Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Уоррен Баффет сокращает долю в одном из крупнейших банков США, выводя $3 млрд

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета объявил о третьей продаже акций Bank of America Corp. в этом месяце, уменьшив свою значительную прибыльную инвестицию у кредитора на общую сумму свыше $3 млрд.

Об этом пишет Bloomberg.

Конгломерат, который начал увеличивать свои инвестиции в банк в 2011 году и долгое время был его крупнейшим акционером, продал акций на сумму $767 млн ​​с 25 по 29 июля, согласно представленной в понедельник отчетности. Эта и предыдущие продажи в этом месяце уменьшили долю Berkshire на 6,9%.

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Несмотря на это, Berkshire остается владельцем почти 962 млн акций, что по цене закрытия в понедельник составляет $39,5 млрд.

Эти продажи знаменуют наибольший отход Баффета от ставки, долгое время служившей значительным вотумом доверия к руководству Bank of America под управлением генерального директора Брайана Мойнихана. Легендарный 93-летний инвестор получает прибыль, поскольку цена акций выросла на 22% в текущем году.

Представители Berkshire и Bank of America не ответили на запросы о комментариях в нерабочее время.

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Баффет вначале вложил $5 млрд в Bank of America в Шарлотте, штат Северная Каролина, в трудные времена после финансового кризиса 2008 года, когда компания столкнулась с все больше юридическими обязательствами, а акционеры были обеспокоены влиянием этого на ее капитал.

Баффет вспоминал, что идея инвестировать пришла ему, когда он был в ванной. Он договорился о приобретении привилегированных акций и праве на покупку обычных акций. Его участие помогло развеять сомнения общественности и подняло акции, создав огромную прибыль на бумагах.

В течение следующего десятилетия Berkshire продолжал инвестировать в Bank of America, получив в итоге разрешение регулятора на приобретение доли, превышающей 10%. В прошлом году, когда Баффет корректировал свои инвестиции в финансовую индустрию, он отметил, что Bank of America — это банк, который следует сохранить.

«Мне очень нравится Брайан Мойнихан, — сказал он в апреле. — Я просто не хочу его продавать».

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