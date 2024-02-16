Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 10 миллионов акций Apple — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 10 миллионов акций Apple

Фондовый рынок
20
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 10 миллионов акций Apple
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 10 миллионов акций Apple
Инвестиционная компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета за последние 3 месяца 2023 года продала 10 миллионов акций компании Apple.
Об этом сообщает Financial Times.
Berkshire Hathaway впервые инвестировала в производителя iPhone в 2016 году. Доля Apple составляет пятую часть стоимости Berkshire.
После 2016 года Баффет увеличил инвестиции и потратил десятки миллиардов долларов на покупку акций Apple.
Читайте также
В 2022 году стоимость доли составила более 31 млрд долл.
Даже после продажи акций 5,9-процентная позиция Berkshire у Apple стоила 174 млрд долл., что является большим показателем, чем вторая по величине инвестиция, Bank of America.
В четвертом квартале 2023 года Berkshire не раскрыл никаких новых инвестиций, хотя увеличил свои доли в операторе спутникового радио SiriusXM и в нефтяных компаниях Chevron и Occidental Petroleum.
Читайте также
Berkshire также сообщил, что не включил как минимум одну инвестицию в квартальный отчет, отметив, что обратился в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с просьбой о предоставлении ему статуса конфиденциальной информации.
Обычно компания обращается с такой просьбой, когда она находится в процессе значительной покупки.
В 2021 году Баффет заявлял, что предыдущее решение сократить свою долю в Apple было «вероятно, ошибкой».
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.