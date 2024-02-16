Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 10 миллионов акций Apple — Finance.ua

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 10 миллионов акций Apple Сегодня 04:47 — Фондовый рынок

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 10 миллионов акций Apple

Инвестиционная компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета за последние 3 месяца 2023 года продала 10 миллионов акций компании Apple.

Об этом сообщает Financial Times.

Berkshire Hathaway впервые инвестировала в производителя iPhone в 2016 году. Доля Apple составляет пятую часть стоимости Berkshire.

После 2016 года Баффет увеличил инвестиции и потратил десятки миллиардов долларов на покупку акций Apple.

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В 2022 году стоимость доли составила более 31 млрд долл.

Даже после продажи акций 5,9-процентная позиция Berkshire у Apple стоила 174 млрд долл., что является большим показателем, чем вторая по величине инвестиция, Bank of America.

В четвертом квартале 2023 года Berkshire не раскрыл никаких новых инвестиций, хотя увеличил свои доли в операторе спутникового радио SiriusXM и в нефтяных компаниях Chevron и Occidental Petroleum.

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Berkshire также сообщил, что не включил как минимум одну инвестицию в квартальный отчет, отметив, что обратился в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с просьбой о предоставлении ему статуса конфиденциальной информации.

Обычно компания обращается с такой просьбой, когда она находится в процессе значительной покупки.

В 2021 году Баффет заявлял, что предыдущее решение сократить свою долю в Apple было «вероятно, ошибкой».

Економічна Правда По материалам:

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