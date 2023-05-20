Самый дальновидный инвестор: каким привычкам Уоррена Баффета может научиться каждый — Finance.ua

Самый дальновидный инвестор: каким привычкам Уоррена Баффета может научиться каждый Сегодня 10:15 — Личные финансы

Самый дальновидный инвестор: каким привычкам Уоррена Баффета может научиться каждый

Инвестиционный гений Уоррен Баффет стал известен на весь мир. Из года в год ему удается выбирать удачные компании для вложения денег и наращивать свое состояние.

Инвесторы считают его настоящим гуру и советуют не только новичкам, но и опытным бизнесменам прислушиваться к его советам.

Доходы нужно реинвестировать

Одна из самых больших ошибок новичков — радовать себя дорогими вещами или услугами после заработка первых серьезных денег. В результате это может привести к краху всего дела.

Доходы нужно реинвестировать до тех пор, пока у вас не будет нескольких стабильных потоков прибыли. Это может занять определенное время, но финансовая свобода точно того стоит.

Принимать решение нужно быстро

В современном мире все развивается слишком стремительно, поэтому нужно всегда находиться в потоке нужной информации, чтобы не тратить много времени на решения.

Когда перед вами возникает какая-нибудь удачная идея или возможность инвестировать — принимать решение нужно сразу. В противном случае вы еще не готовы к инвестициям.

Экономия на мелочах важна

Умение грамотно распоряжаться деньгами, даже когда их много — один из главных признаков зрелого бизнесмена. Часто можно увидеть, как после определенного уровня доходов владельцы бизнеса начинают совершать необдуманные приобретения, но делать этого точно не стоит.

«Когда-то мой друг экономил на том, что красил только одну стену — ту, которую видно с дороги. Может показаться глупостью, но в перспективе этот подход позволил нам сэкономить тысячи долларов и извлечь из них прибыль», — рассказывал Баффет.

Настойчивость решает больше, чем капитал

«Я видел десятки людей, которые не имея ни гроша упорно шли к своей цели, и впоследствии становились миллионерами. И десятки историй, когда люди с отличным капиталом из-за лени оставались ни с чем», — говорил миллиардер.

«В 1983 году я купил одну мебельную компанию только потому, что ее хозяйке удалось из маленького магазинчика превратиться в большую сеть по всей Америке. Я знал, что риска не существует ни одного — после такого пути человека просто невозможно остановить. Если вы знаете, что стоите большего, то имейте смелость взять то, что вам положено», — добавил он.

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Телеканал 24 По материалам:

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