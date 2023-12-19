Баффет уже инвестировал более полумиллиарда долларов на поддержку Украины — Finance.ua
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Баффет уже инвестировал более полумиллиарда долларов на поддержку Украины

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Баффет уже инвестировал более полумиллиарда долларов на поддержку Украины
Баффет уже инвестировал более полумиллиарда долларов на поддержку Украины
Говард Баффет с начала работы его фонда в Украине в начале большой войны уже инвестировал более полумиллиарда долларов в Украину, в частности — на поддержку фермеров техникой и гуманитарное разминирование.
Об этом Баффет рассказал на конференции, организованной фондом Victory Harvest во вторник.
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В частности, фонд потратил три миллиона долларов на оборудование для разминирования украинских земель. По словам Баффета, очистка сельскохозяйственных земель является ключевой для восстановления агропромышленности в Украине, и поэтому необходимо становиться «умнее и эффективнее» в этом процессе.
В сотрудничестве с Halo Trust (оператор гуманитарного разминирования) фонд покупает и испытывает новую технику.
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«Мы купили бульдозер, чтобы подорвать его, чтобы увидеть, что повреждено. Впоследствии бульдозер станет еще одним инструментом на ферме. Мы также пытаемся интегрировать сельскохозяйственные тракторы таким образом, чтобы они могли помогать в разминировании. Для этого нужно сделать машины более автономными, сделать так, чтобы они могли делать картографию, улучшилось дистанционное управление», — рассказал Баффет.
Технологии, связанные с дронами, могут изменить процесс гумразминирования, добавляет он. Необходимо адаптировать технологию дронов для идентификации взрывоопасных предметов и картографирования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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