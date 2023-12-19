Баффет уже инвестировал более полумиллиарда долларов на поддержку Украины — Finance.ua

Баффет уже инвестировал более полумиллиарда долларов на поддержку Украины Сегодня 18:00

Баффет уже инвестировал более полумиллиарда долларов на поддержку Украины

Говард Баффет с начала работы его фонда в Украине в начале большой войны уже инвестировал более полумиллиарда долларов в Украину, в частности — на поддержку фермеров техникой и гуманитарное разминирование.

Об этом Баффет рассказал на конференции, организованной фондом Victory Harvest во вторник.

В частности, фонд потратил три миллиона долларов на оборудование для разминирования украинских земель. По словам Баффета, очистка сельскохозяйственных земель является ключевой для восстановления агропромышленности в Украине, и поэтому необходимо становиться «умнее и эффективнее» в этом процессе.

В сотрудничестве с Halo Trust (оператор гуманитарного разминирования) фонд покупает и испытывает новую технику.

«Мы купили бульдозер, чтобы подорвать его, чтобы увидеть, что повреждено. Впоследствии бульдозер станет еще одним инструментом на ферме. Мы также пытаемся интегрировать сельскохозяйственные тракторы таким образом, чтобы они могли помогать в разминировании. Для этого нужно сделать машины более автономными, сделать так, чтобы они могли делать картографию, улучшилось дистанционное управление», — рассказал Баффет.

Технологии, связанные с дронами, могут изменить процесс гумразминирования, добавляет он. Необходимо адаптировать технологию дронов для идентификации взрывоопасных предметов и картографирования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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