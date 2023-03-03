Говард Баффет выделит Украине грантов на $300 млн: как их используют — Finance.ua

Говард Баффет выделит Украине грантов на $300 млн: как их используют Сегодня 08:32

Говард Баффет выделит Украине грантов на $300 млн: как их используют

Фонд Говарда Баффета планирует в 2023 году выделить Украине $300 млн в виде грантов. Об этом он рассказал в интервью Forbes. Пересказываем главное.

Что произошло

Старший сын миллиардера Уоррена Баффета Говард с самого начала полномасштабного вторжения неоднократно поддерживал Украину. Так, в декабре его фонд The Howard G. Buffett Foundation передал нам генераторы большой мощности на сумму $30 млн.

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Во время недавнего визита Говард Баффет в интервью Forbes рассказал, сколько средств The Howard G. Buffett Foundation уже направил на помощь Украине и дальнейшие планы. Вот ключевые цифры из его интервью:

$148 млн грантовых средств предоставлено Украине за 2022 год. Это почти половина общей суммы грантов фонда в прошлом году.

Главные сферы: продовольственная безопасность — $80,9 млн, разминирование — $27,4 млн; поддержка фермеров — $46,6 млн, энергетика — $37,2 млн, протезирование — $16,3 млн.

Оплачено почти 30 млн обедов, закуплено 2400 генераторов, шесть ДНК-машин для Нацполиции, оборудование для разминирования, техника и семена для фермеров.

$16,3 млн ушли на финансирование проекта строительства центра по протезированию Superhumans.

Также профинансирована работа некоммерческой организации Project Expedite Justice. Она фиксировала доказательства военных преступлений, совершенных против сельских хозяйств.

$300 млн планируется выделить в 2023 году. Приоритетные направления — разминирование, протезирование, сельское хозяйство, полиция, школьное питание.

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