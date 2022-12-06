Фонд Баффета предоставит Украине сверхмощные генераторы на $30 миллионов — Finance.ua

Фонд Баффета предоставит Украине сверхмощные генераторы на $30 миллионов Сегодня 16:33 — Энергетика

Фонд Баффета предоставит Украине сверхмощные генераторы на $30 миллионов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что партнеры предоставили для восстановления энергетической системы Украины генераторов на 30 миллионов долларов.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

«Сегодня могу раскрыть несколько новых договоренностей. Я благодарен Фонду Говарда Баффета, который предоставит Украине энергетическое оборудование — генераторы большой мощности на сумму 30 миллионов долларов. Первая партия в 8 генераторов прибудет в Украину уже на следующей неделе, и это результат встреч и договоренностей между Президентом Украины Владимиром Зеленским и господином Баффетом. Нидерланды выделили 26 сверхмощных трансформаторов, запчастей и оборудования. Министерство климата и окружающей среды Польши передало 42 км кабеля, 259 трансформаторов, ограничителей потока, разъединителей», — сказал министр.

Кулеба отметил, что все оборудование ожидает технической оценки и готовится к отправке в Украину, а также планируется доставить в Украину ряд сверхмощных трансформаторов от чешских партнеров.

Кроме того, глава украинской дипломатии подчеркнул, что МИД мобилизует как правительства стран-партнеров, так и частные компании. Он отметил, что видит, как темпы и объемы помощи растут после встречи Группы семи+ на прошлой неделе в Бухаресте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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