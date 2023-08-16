Американская организация и Фонд Баффетта заменят более 80 тыс. окон в домах, пострадавших от обстрелов — Finance.ua

Американская организация и Фонд Баффетта заменят более 80 тыс. окон в домах, пострадавших от обстрелов Сегодня 11:15 — Личные финансы

Американская некоммерческая организация Global Empowerment Mission (GEM) в партнерстве с Фондом Говарда Г. Баффетта (HGBF) масштабирует Оконную программу в Украине. Они произведут замену окон в домах, пострадавших от обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба GEM

Представители GEM и HGBF работают на местах с первого дня после обстрелов в Днепре, Одессе, Львове, Сумах, Кривом Роге, Запорожье и Покровске, координируя усилия местных военных администраций.

Сколько окон уже установили

К концу июля компания уже установила более 16 700 новых окон в частных и многоквартирных домах, школах и больницах, пострадавших от мощных российских обстрелов по всей Украине.

В Одессе и Львове GEM HGBF провели установку 800 новых окон в каждом городе соответственно.

До конца года организация планирует установить более 80 000 окон по всей Украине.

«Как только мы узнаем об очередном обстреле, мы сразу же связываемся с местными властями, чтобы предложить свою помощь. Мы обсуждаем возможности и то, что мы можем сделать для общества, и начинаем восстанавливать как можно быстрее», — говорит основатель и президент GEM Майкл Каппони.

Сколько уже потратили на восстановление окон

Компания также восстанавливает окна в жилых домах и школах Киевской области. Общий денежный эквивалент помощи на восстановление составляет $1 млн.

Также организация восстанавливает окна в затопленных или поврежденных после взрыва Каховской дамбы в Херсонской области. Денежный эквивалент помощи на восстановление составляет $500 000.

Справка Finance.ua:

GEM — это некоммерческая организация, основанная в 2011 году как служба реагирования на глобальные катастрофы;

общий список партнеров GEM for Ukraine включает более 50 компаний и организаций, включая Good 360, Bstrong, Amazon, Goya Foods, Walmart, Home Depot и многие другие известные бренды.

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