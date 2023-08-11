Правительство выделит около 4,8 млрд грн для реализации проектов по восстановлению — Шмыгаль Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Правительство выделит около 4,8 млрд грн для реализации проектов по восстановлению — Шмыгаль

Кабинет Министров выделяет почти 4,8 миллиона гривен из Фонда ликвидации последствий агрессии регионам в качестве субвенции для реализации проектов по восстановлению нормальной жизнедеятельности общин.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

«Почти 4,8 млрд грн выделяем из Фонда ликвидации последствий агрессии регионам как субвенцию для реализации проектов, которые создадут необходимые условия для возобновления нормальной жизнедеятельности общин. В целом области предоставили предложения по выделению второго транша из Фонда для реализации 529 проектов», — заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, что в настоящее время выделили средства на 133 наиболее приоритетных проекта, в том числе восстановление жилых домов, учебных заведений, больниц, объектов энергетики и водоснабжения, строительство укрытий. Кроме того, он добавил, что общая сумма субвенции, выделяемая общинам из Фонда, составит 11,4 млрд грн.

Больше всего средств субвенции направят Харьковской области — 2,9 миллиарда гривен, Киевской — 2,8 миллиарда гривен и Николаевской — 1,3 миллиарда гривен.

«Мы должны как можно быстрее отстроить критически важную для жизни людей инфраструктуру», — резюмировал премьер.

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УНН По материалам:

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