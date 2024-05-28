Почему Уоррен Баффет зарабатывает $100 000 в год и не получает повышения более 35 лет — Finance.ua
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Почему Уоррен Баффет зарабатывает $100 000 в год и не получает повышения более 35 лет

Мир
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Почему Уоррен Баффет зарабатывает $100 000 в год и не получает повышения более 35 лет
Почему Уоррен Баффет зарабатывает $100 000 в год и не получает повышения более 35 лет
Инвестор и СЕО компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет продолжает получать зарплату $100 000 в год уже в течение 35 лет, сообщает Business Insider. Рассказываем, почему так.

Что произошло

В прошлом году зарплата Уоррена Баффета составляла всего лишь $100 000. Для сравнения, даже его заместитель Грег Абель зарабатывает $20 млн в год.
Баффет уже более 40 лет рекомендует совету директоров выплачивать ему годовую зарплату в $100 000. Заметим, что это без бонусов и акций.
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Такой небольшой пакет оплаты труда Баффета отражает его убеждение, что руководители должны быть заинтересованы в достижении долгосрочного успеха своих компаний. А огромные зарплаты, большие бонусы и краткосрочные опционы на акции, мол, поощряют мыслить краткосрочными перспективами.

Почему Баффет возвращает половину своей зарплаты компании

Инвестор отдает половину своей зарплаты назад компании — $50 000 за использование ресурсов для личных нужд, например для переписки или телефонных разговоров во время рабочего времени.
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Баффет также не имеет служебного автомобиля, не принадлежит к клубам, где Berkshire платит членские взносы, и не использует принадлежащие Berkshire самолеты для нерабочих поездок, согласно последнему заявлению конгломерата о доверенности.

На что живет миллиардер

Даже со статусом миллиардера он продолжает жить в том же доме в Омахе, штат Небраска, который приобрел еще в 1958 году за $31 500. Кроме того, Баффет ездит на своей старой машине, которой уже 10 лет.
Баффет, вероятно, дополняет свою зарплату дивидендами и процентами из своего личного инвестиционного портфеля — который может стоить миллиарды долларов.
В прошлом году ProPublica сообщала, что на основе утечки налоговой отчетности Баффет продал акций на сумму около $500 млн в период между 2000 и 2019 годами.
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По материалам:
vctr.media
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