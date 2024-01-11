Все наши действия в Украине мы рассматриваем как инвестиции, а не как бесплатную помощь — Говард Баффет Сегодня 15:34

Все наши действия в Украине мы рассматриваем как инвестиции, а не как бесплатную помощь — Говард Баффет, kurkul.com

Все мероприятия, осуществляемые фондом Говарда Баффета, The Howard G. Buffett Foundation, в Украине, включая проекты, не относящиеся к гуманитарной помощи, рассматриваются как инвестиции.

Об этом меценат сообщил в интервью Latifundist.com.

«Например, если мы построили мост Одесса-Рени, мы рассматриваем это как инвестицию, а не гуманитарную помощь. Оборудование для аграриев, предоставляемое в рамках программы 'Жатва Победы', также считается нами инвестицией. Но если речь идет о программе предоставления еды людям в прифронтовых зонах, то это уже благотворительный проект», — объяснил Баффет.

В 2023 году фонд восстановил мост Одесса-Рени, и полгода назад американский посол обратился к Говарду Баффету с вопросом, может ли его фонд построить модульные мосты в Харьковской области. Фонд согласился и приобрел материалы, которых хватит для строительства 11 мостов в регионе.

«В то же время мы увидели новость о том, как мост, соединяющий Одессу и Рени, двигаясь, провалился вместе с находившимся на нем грузовиком. И сразу сказал, что планы для Харькова немного откладываем и бросаем все усилия на восстановление этого моста», — добавил Баффет.

По его словам, фонд вложил в Украину более $500 млн. Возможно, в 2024 году будет вложено еще $300 млн или даже больше.

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