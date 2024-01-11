Все наши действия в Украине мы рассматриваем как инвестиции, а не как бесплатную помощь — Говард Баффет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Все наши действия в Украине мы рассматриваем как инвестиции, а не как бесплатную помощь — Говард Баффет

49
Все наши действия в Украине мы рассматриваем как инвестиции, а не как бесплатную помощь — Говард Баффет
Все наши действия в Украине мы рассматриваем как инвестиции, а не как бесплатную помощь — Говард Баффет, kurkul.com
Все мероприятия, осуществляемые фондом Говарда Баффета, The Howard G. Buffett Foundation, в Украине, включая проекты, не относящиеся к гуманитарной помощи, рассматриваются как инвестиции.
Об этом меценат сообщил в интервью Latifundist.com.
«Например, если мы построили мост Одесса-Рени, мы рассматриваем это как инвестицию, а не гуманитарную помощь. Оборудование для аграриев, предоставляемое в рамках программы 'Жатва Победы', также считается нами инвестицией. Но если речь идет о программе предоставления еды людям в прифронтовых зонах, то это уже благотворительный проект», — объяснил Баффет.
В 2023 году фонд восстановил мост Одесса-Рени, и полгода назад американский посол обратился к Говарду Баффету с вопросом, может ли его фонд построить модульные мосты в Харьковской области. Фонд согласился и приобрел материалы, которых хватит для строительства 11 мостов в регионе.
«В то же время мы увидели новость о том, как мост, соединяющий Одессу и Рени, двигаясь, провалился вместе с находившимся на нем грузовиком. И сразу сказал, что планы для Харькова немного откладываем и бросаем все усилия на восстановление этого моста», — добавил Баффет.
По его словам, фонд вложил в Украину более $500 млн. Возможно, в 2024 году будет вложено еще $300 млн или даже больше.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.