В США не рекомендуют Украине повышать налоги для населения — Finance.ua

В США не рекомендуют Украине повышать налоги для населения Сегодня 09:45 — Казна и Политика

В США не рекомендуют Украине повышать налоги для населения

Соединенные Штаты поощряют правительство Украины увеличивать прибыль в первую очередь путем реформирования таможни и борьбы с серыми рынками.

Об этом заявила специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер на брифинге в Киеве, передает Укринформ.

Спецпредставитель отметила, что правительству Украины решать, откуда брать доходы, она же с послом США Бриджит Бринк предлагала сосредоточиться не на повышении налогов, а на реформе таможни и борьбе с серыми рынками.

«У вас есть доходы, которые вы не получаете и которые вы должны получить сегодня. Сосредоточимся сперва на этом», — сказала Прицкер.

Она отметила, что предлагала реформу таможни путем цифровизации, что позволило бы предотвратить любую коррупцию.

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«На серых рынках сигарет, алкоголя или электроники, которая может быть продана на большом рынке, также есть огромный источник дохода. И потому мы поощряли украинское правительство сосредоточиться на этом в первую очередь», — объяснила спецпредставитель США.

Напомним, Кабинет министров 18 июля одобрил законопроект об изменениях в госбюджет на 2024 год с повышением расходов на 500 млрд и изменения в Налоговый кодекс на 140 млрд грн.

Укрінформ По материалам:

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