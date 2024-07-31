В США не рекомендуют Украине повышать налоги для населения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В США не рекомендуют Украине повышать налоги для населения

Казна и Политика
42
В США не рекомендуют Украине повышать налоги для населения
В США не рекомендуют Украине повышать налоги для населения
Соединенные Штаты поощряют правительство Украины увеличивать прибыль в первую очередь путем реформирования таможни и борьбы с серыми рынками.
Об этом заявила специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер на брифинге в Киеве, передает Укринформ.
Читайте также
Спецпредставитель отметила, что правительству Украины решать, откуда брать доходы, она же с послом США Бриджит Бринк предлагала сосредоточиться не на повышении налогов, а на реформе таможни и борьбе с серыми рынками.
«У вас есть доходы, которые вы не получаете и которые вы должны получить сегодня. Сосредоточимся сперва на этом», — сказала Прицкер.
Она отметила, что предлагала реформу таможни путем цифровизации, что позволило бы предотвратить любую коррупцию.
Читайте также
«На серых рынках сигарет, алкоголя или электроники, которая может быть продана на большом рынке, также есть огромный источник дохода. И потому мы поощряли украинское правительство сосредоточиться на этом в первую очередь», — объяснила спецпредставитель США.
Напомним, Кабинет министров 18 июля одобрил законопроект об изменениях в госбюджет на 2024 год с повышением расходов на 500 млрд и изменения в Налоговый кодекс на 140 млрд грн.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.