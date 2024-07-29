Конотопский и Гороховский из «Совета 7-ми» объяснили, почему против предложений правительства повысить налоги — Finance.ua
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Конотопский и Гороховский из «Совета 7-ми» объяснили, почему против предложений правительства повысить налоги

Казна и Политика
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Законопроект № 11 416 о повышении налогов, которым правительство планирует пополнить бюджет на 125 млрд грн в этом году и на 341,9 млрд грн в следующем году, неприемлем и с учетом культуры уклонения от уплаты налогов в стране приведет только к тенизации экономики.
Так считает член Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при президенте Украины («Совет 7-ми»), учредитель Ajax Systems Александр Конотопский, передает «Интерфакс-Украина».
«Налоги поднимать нельзя. Это архитектурная вещь. Ни граждане, ни бизнес к этому не готовы… Налоги в Украине нужно снижать. И учить всех их платить. Тогда ревеню (доходы. — Ред.) государства будет расти», — написал он в Фейсбуке в воскресенье.
Из семи членов совета против повышения налогов выступил также соучредитель monobank Олег Гороховский.
«Сейчас слушай… Тот, кто придет к тебе, с предложением повысить налоги в воюющей стране, тот и предатель», — написал он на фейсбук-странице в воскресенье, отсылая к цитате из «Крестного отца».
На вопрос, как находили средства во время предыдущих войн, Гороховский написал, что «расстреливали тех, кто ворует и мародерствует во время войны».
По его мнению, многое можно сделать, если лучше администрировать уже имеющиеся налоги. «А так выглядит это как налоги с тех, кто еще дышит», — считает соучредитель monobank.
По мнению Конотопского, для компаний, которые платят «белые» зарплаты, повышение военного сбора в разы (с 1,5% до 5%) — это существенное увеличение налоговой нагрузки, для ІТ сервисного бизнеса оно снизит чистую прибыль на «десятки процентов», а малый и средний бизнес уйдет в тень.
Член «Совета 7-ми» прогнозирует, что результатом повышения военного сбора при приобретении авто до 15% или недвижимости до 5% станет снижение цены в сделках и уход их сторон в тень.
Основатель Ajax Systems также назвал «украинским чудом» и фискальным ноу-хау предложение о введении военного сбора в 1% от доходов компаний, что фактически является налогом с оборота, вместе с существованием налога на прибыль.
«В цепочке с большой добавленной стоимостью растет себестоимость на несколько процентов. Это существенно снизит инвестиционные возможности компаний. Для тех, кто работает с малой маржой, — то в два раза может сократиться нет профит (чистая прибыль)», — пояснил он свою позицию.
Он также подверг критике предложения о повышении налогов для физлиц-предпринимателей, поскольку это может убить будущее украинских стартапов.
«Я уже не говорю, что (в режиме) „Дія Сіті“ 25 лет налоги зафиксированы в конституции. И по сути предложенный закон это нарушает, и в Украине будет два конфликтующих закона о налогах», — добавил Конотопский.
По его словам, предложенное повышение налогов также безлимитно во времени и сделано без каких-либо консультаций с бизнесом, хотя необходимость в дополнительных доходах была очевидна правительству.
По его мнению, необходимо разгонять экономику, улучшать администрирование, закрывать оставшиеся очевидные дыры, например, акциз и контрабанду.
«Искать возможности для дополнительных ревеню стримов (потоков доходов): приватизация, дерегуляция, каннабис, веб3 экономики, экспорт оружия, привлечение весомых налоговых резидентов и т. д. Понимаю, что это сложно. И гораздо легче закручивать гайки. Но если бы начали это делать два года назад — то сегодня проблем не было бы. Это самое время делать сейчас», — считает член «Совета 7-ми».
Конотопский добавил, что следует также пересматривать государственные расходы, он привел в качестве примера строящиеся развязки и ремонтирующиеся парки в Киеве.
По материалам:
Економічна Правда
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