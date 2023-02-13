Миссия МВФ начала пересмотр мониторинговой программы в Украине — Finance.ua
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Миссия МВФ начала пересмотр мониторинговой программы в Украине

Казна и Политика
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Миссия МВФ начала пересмотр мониторинговой программы в Украине
Миссия МВФ начала пересмотр мониторинговой программы в Украине
Миссия Международного валютного фонда с 13 февраля начинает дискуссии с представителями властей Украины для подготовки к пересмотру мониторинговой программы.
Об этом заявил постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян, сообщили в Фонде.
"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями власти Украины с целью подготовки к пересмотру Мониторинговой программы с участием Совета директоров", - отметил он.
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Ранее фонд предоставил экстренное финансирование в размере $2,7 млрд, а в декабре утвердил четырехмесячную программу для Украины, направленную как на укрепление экономики, так и на подготовку ее к получению крупного кредита МВФ.
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Программа предусматривает ряд мер, направленных на усиление мобилизации доходов государственного бюджета, оживление внутреннего долгового рынка, укрепление финансового сектора и повышение прозрачности и эффективности управления в секторе государственных предприятий.
Напомним, Национальный банк Украины надеется заключить новую программу с Международным валютным фондом в начале II квартала.

Справка Finance.ua:

  • Министерство финансов рассчитывает, что Украина получит финансирование по новой программе Международного валютного фонда со второго квартала года.
  • Украин требуется около 3 миллиардов долларов в финансировании от иностранных партнеров ежемесячно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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