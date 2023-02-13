Миссия МВФ начала пересмотр мониторинговой программы в Украине — Finance.ua

Миссия МВФ начала пересмотр мониторинговой программы в Украине Сегодня 10:05 — Казна и Политика

Миссия МВФ начала пересмотр мониторинговой программы в Украине

Миссия Международного валютного фонда с 13 февраля начинает дискуссии с представителями властей Украины для подготовки к пересмотру мониторинговой программы.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян, сообщили в Фонде.

"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями власти Украины с целью подготовки к пересмотру Мониторинговой программы с участием Совета директоров", - отметил он.

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Ранее фонд предоставил экстренное финансирование в размере $2,7 млрд, а в декабре утвердил четырехмесячную программу для Украины, направленную как на укрепление экономики, так и на подготовку ее к получению крупного кредита МВФ.

Программа предусматривает ряд мер, направленных на усиление мобилизации доходов государственного бюджета, оживление внутреннего долгового рынка, укрепление финансового сектора и повышение прозрачности и эффективности управления в секторе государственных предприятий.

Напомним, Национальный банк Украины надеется заключить новую программу с Международным валютным фондом в начале II квартала.

Справка Finance.ua:

Министерство финансов рассчитывает, что Украина получит финансирование по новой программе Международного валютного фонда со второго квартала года.

Украин требуется около 3 миллиардов долларов в финансировании от иностранных партнеров ежемесячно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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