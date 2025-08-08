Миссия МАГАТЭ оценила состояние ключевых подстанций Украины по рискам для ядерной безопасности — Finance.ua
Миссия МАГАТЭ оценила состояние ключевых подстанций Украины по рискам для ядерной безопасности

Энергетика
В Украине завершила работу экспертная миссия Международного агентства по атомной энергии, которая проходила с 29 июля по 8 августа 2025 года, сообщает Минэнергетики.
Эксперты МАГАТЭ провели оценку состояния электрических подстанций, имеющих ключевое значение для обеспечения безопасного, надежного и бесперебойного функционирования украинских атомных электростанций, а также определили потребности в дополнительной технической помощи в части ядерной безопасности.
Представители МАГАТЭ сообщили о значительном прогрессе в восстановительных работах на объектах, которые они инспектировали ранее.
По итогам встречи с экспертами миссии министр Светлана Гринчук подчеркнула, что миссия Агентства в этот раз была расширена для оценки не только ядерных объектов, но и критически важных для безопасности АЭС электрических подстанций.
«Безопасная эксплуатация АЭС зависит от надежного внешнего электроснабжения. Атаки на украинскую энергосеть создают прямые угрозы для безопасной работы АЭС, которые могут привести к аварийным ситуациям. Системная работа МАГАТЭ чрезвычайно важна для объективного информирования мирового сообщества о последствиях российского энергетического террора и разработки эффективных решений, направленных на предотвращение ядерных и радиационных аварий», — подчеркнула Светлана Гринчук.
По ее словам, важно, чтобы результаты миссии легли в основу специальной методологии оценки рисков ядерной безопасности и защищенности в условиях внешних угроз.
Напомним, о расширении мандата наблюдательной миссии Международного агентства по атомной энергии в Украине ранее договорились Президент Владимир Зеленский и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По материалам:
Finance.ua
