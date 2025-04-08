Мировые фондовые рынки стали расти после трех дней обвала — Finance.ua

Мировые фондовые рынки стали расти после трех дней обвала Сегодня 15:10 — Фондовый рынок

Мировые фондовые рынки стали расти после трех дней обвала

Мировые фондовые рынки возобновляют рост 8 апреля после трех дней обвала, вызванного введением тарифов президента США Дональда Трампа.

Как пишет FT, глобальные настроения улучшились после того, как Трамп заявил о готовности к переговорам с ключевыми торговыми партнерами, передает Forbes.

Так, общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,7%, FTSE 100 — на 1%, немецкий Dax прибавил 1,2%.

Фьючерсные контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 1,5% и 1,2% соответственно.

На азиатских рынках японский Topix вырос на 6% после того, как Токио и Вашингтон договорились о проведении торговых переговоров.

Китайский индекс CSI 300 вырос на 0,7%, а индийский индекс Nifty 50 — на 1,3%. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,2% после раннего роста.

Накануне министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что около 70 стран уже обратились в Белый дом с инициативой начать переговоры по тарифам.

Читайте также Около 70 стран обратились к США с просьбой о переговорах по тарифам — Бессент

Как сообщалось, ранее президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на весь импорт товаров в США. Дополнительные тарифы введены против 74 стран и ЕС, с которыми США имеет отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. В частности, пошлины для Китая составляют 34%, для ЕС — 20%.

Кроме того, Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт автомобилей и запчастей к ним в размере 2%.

Это повлекло за собой серьезный спад на мировых финансовых и товарных рынках. В Нью-Йорке индекс Dow Jones 4 апреля достиг самого низкого уровня с середины 2024 года.

Читайте также Пошлины Трампа нанесут удар винной отрасли Франции

Японский индекс Nikkei, включающий 225 компаний, утром 7 апреля упал более чем на 8%. Значительные потери в утренних торгах зафиксированы на биржах в Китае, Гонконге и Австралии. Немецкий фондовый индекс DAX в начале торгов 7 апреля рухнул почти на 10%.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.