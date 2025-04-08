Мировые фондовые рынки стали расти после трех дней обвала — Finance.ua
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Мировые фондовые рынки стали расти после трех дней обвала

Фондовый рынок
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Мировые фондовые рынки стали расти после трех дней обвала
Мировые фондовые рынки стали расти после трех дней обвала
Мировые фондовые рынки возобновляют рост 8 апреля после трех дней обвала, вызванного введением тарифов президента США Дональда Трампа.
Как пишет FT, глобальные настроения улучшились после того, как Трамп заявил о готовности к переговорам с ключевыми торговыми партнерами, передает Forbes.
Так, общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,7%, FTSE 100 — на 1%, немецкий Dax прибавил 1,2%.
Фьючерсные контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 1,5% и 1,2% соответственно.
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На азиатских рынках японский Topix вырос на 6% после того, как Токио и Вашингтон договорились о проведении торговых переговоров.
Китайский индекс CSI 300 вырос на 0,7%, а индийский индекс Nifty 50 — на 1,3%. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,2% после раннего роста.
Накануне министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что около 70 стран уже обратились в Белый дом с инициативой начать переговоры по тарифам.
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Как сообщалось, ранее президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на весь импорт товаров в США. Дополнительные тарифы введены против 74 стран и ЕС, с которыми США имеет отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. В частности, пошлины для Китая составляют 34%, для ЕС — 20%.
Кроме того, Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт автомобилей и запчастей к ним в размере 2%.
Это повлекло за собой серьезный спад на мировых финансовых и товарных рынках. В Нью-Йорке индекс Dow Jones 4 апреля достиг самого низкого уровня с середины 2024 года.
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Японский индекс Nikkei, включающий 225 компаний, утром 7 апреля упал более чем на 8%. Значительные потери в утренних торгах зафиксированы на биржах в Китае, Гонконге и Австралии. Немецкий фондовый индекс DAX в начале торгов 7 апреля рухнул почти на 10%.
По материалам:
Фінансовий клуб
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