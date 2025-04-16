Италия призывает UniCredit как можно быстрее выйти из России — Reuters Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Италия призывает UniCredit как можно быстрее выйти из России — Reuters

Правительство Италии планирует поставить перед банком UniCredit условие полностью выйти с российского рынка, прежде чем одобрить его соглашение по покупке конкурента Banco BPM.

Об этом сообщает Reuters

UniCredit входит в число немногих международных банков, которые не смогли выйти из россии после начала войны против Украины. Генеральный директор Андреа Орселя заявил, что не хотел навредить акционерам, выводя банк без справедливой цены за активы.

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Банк уже столкнулся с требованиями Европейского центрального банка (ЕЦБ) ускорить сокращение своего бизнеса в россии.

Итальянское правительство рассматривает соглашение в соответствии с так называемыми правилами «золотой акции», позволяющими ему блокировать или устанавливать условия для иностранных и внутренних корпоративных поглощений в стратегических секторах, таких как энергетика, телекоммуникации и банковское дело.

Ожидается, что Италия также попросит UniCredit сохранить стабильную ставку между кредитами и депозитами и поддерживать текущие операции по финансированию проектов.

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Правительство может обсудить сделку на этой неделе, поскольку заседание кабинета министров запланировано на пятницу. Правительство склоняется к условному одобрению соглашения Unicredit-Banco BPM и решение ожидается до конца апреля.

UniCredit заявил в этом месяце, что запустит свою заявку на покупку акций BPM на сумму 14 млрд евро 28 апреля после получения одобрения от рыночного надзорного органа Consob. Однако кредитор оставляет за собой право подождать до 30 июня, чтобы решить, продлевать ли условия предложения.

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UniCredit — вторая крупнейшая банковская группа Италии (после Intesa Sanpaolo). Основными регионами деятельности являются Италия, Германия, Австрия и страны Центральной и Восточной Европы.

UniCredit работает в россии через дочернюю компанию со штатом около 3100 сотрудников и более 50 филиалов. Миланский банк заявляет, что с 2022 года он зарезервировал более 800 млн евро на случай дефолтов в россии и сократил свой кредитный портфель на две трети. Известно, что только за 2023 он заплатил в российский бюджет 150 млн долларов.

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