Италия призывает UniCredit как можно быстрее выйти из России — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Италия призывает UniCredit как можно быстрее выйти из России — Reuters

Фондовый рынок
53
Италия призывает UniCredit как можно быстрее выйти из России — Reuters
Италия призывает UniCredit как можно быстрее выйти из России — Reuters
Правительство Италии планирует поставить перед банком UniCredit условие полностью выйти с российского рынка, прежде чем одобрить его соглашение по покупке конкурента Banco BPM.
Об этом сообщает Reuters.
UniCredit входит в число немногих международных банков, которые не смогли выйти из россии после начала войны против Украины. Генеральный директор Андреа Орселя заявил, что не хотел навредить акционерам, выводя банк без справедливой цены за активы.
Читайте также
Банк уже столкнулся с требованиями Европейского центрального банка (ЕЦБ) ускорить сокращение своего бизнеса в россии.
Итальянское правительство рассматривает соглашение в соответствии с так называемыми правилами «золотой акции», позволяющими ему блокировать или устанавливать условия для иностранных и внутренних корпоративных поглощений в стратегических секторах, таких как энергетика, телекоммуникации и банковское дело.
Ожидается, что Италия также попросит UniCredit сохранить стабильную ставку между кредитами и депозитами и поддерживать текущие операции по финансированию проектов.
Читайте также
Правительство может обсудить сделку на этой неделе, поскольку заседание кабинета министров запланировано на пятницу. Правительство склоняется к условному одобрению соглашения Unicredit-Banco BPM и решение ожидается до конца апреля.
UniCredit заявил в этом месяце, что запустит свою заявку на покупку акций BPM на сумму 14 млрд евро 28 апреля после получения одобрения от рыночного надзорного органа Consob. Однако кредитор оставляет за собой право подождать до 30 июня, чтобы решить, продлевать ли условия предложения.
Читайте также
UniCredit — вторая крупнейшая банковская группа Италии (после Intesa Sanpaolo). Основными регионами деятельности являются Италия, Германия, Австрия и страны Центральной и Восточной Европы.
UniCredit работает в россии через дочернюю компанию со штатом около 3100 сотрудников и более 50 филиалов. Миланский банк заявляет, что с 2022 года он зарезервировал более 800 млн евро на случай дефолтов в россии и сократил свой кредитный портфель на две трети. Известно, что только за 2023 он заплатил в российский бюджет 150 млн долларов.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems