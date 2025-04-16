«Медвежье» настроение относительно мировой экономики достигло пика за 30 лет, — Bank of America — Finance.ua
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«Медвежье» настроение относительно мировой экономики достигло пика за 30 лет, — Bank of America

Фондовый рынок
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«Медвежье» настроение относительно мировой экономики достигло пика за 30 лет, — Bank of America
«Медвежье» настроение относительно мировой экономики достигло пика за 30 лет, — Bank of America
Согласно апрельскому опросу Bank of America (BofA), настроения инвесторов выражают самый высокий за последние три десятилетия уровень относительно мировой экономики, пишет Bloomberg.
Однако, как отмечают аналитики во главе с Майклом Хартнеттом, негатив пока не в полной мере отражен в структуре портфелей. Это может означать, что хуже всего для рынков еще впереди, отметили авторы материала.
82% респондентов ожидают ослабления глобального роста, а количество тех, кто снижает долю американских акций в портфелях, достигло исторического максимума. Несмотря на это, средняя доля наличных денег в портфелях составляет всего 4,8%, тогда как во время пикового страха она обычно достигает 6%.
На фоне усиления торговой напряженности и волатильности фондовых рынков инвесторы резко ухудшили свою оценку американских акций. В апреле 2025 года недооценка составила 36%, что стало самым сильным двухмесячным снижением со времен предыдущих кризисов, говорится в материале.
Падение показателя S&P 500 с начала 2025 года составило 8,1%, что хуже ситуации с фондовыми индексами Европы и Китая. По мнению аналитиков BofA, существенный рост рынка возможен только в случае ослабления тарифной политики США, снижения ставки Федеральной резервной системы или устойчивого улучшения макроданных.
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Текущее настроение инвесторов объясняется опасениями по поводу рецессии в США: 42% респондентов считают ее вероятной. Это происходит на фоне торговой политики администрации Трампа, что вызывает беспокойство по поводу перспектив глобального роста.
В исследовании приняли участие 164 инвестора с совокупными активами в $386 млрд. Опрос проводился с 4 по 10 апреля 2025 года, он охватил ключевые институциональные фонды.
По материалам:
incrypted
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