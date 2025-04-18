На первоочередные противоаварийные работы в костеле святого Николая нужно почти ₴22 миллиона — Finance.ua

На первоочередные противоаварийные работы в костеле святого Николая нужно почти ₴22 миллиона Сегодня 16:44 — Фондовый рынок

Для проведения первоочередных противоаварийных работ в костеле святого Николая в Киеве необходимо около 22 миллионов гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства культуры и стратегических коммуникаций на информационный запрос Укринформа.

«В соответствии с дефектным актом и сметной документацией на выполнение первоочередных противоаварийных работ Николаевского костела необходимо финансирование в сумме 21 910 788,00 грн. Вопрос о выполнении первоочередных противоаварийных работ в Николаевском костеле находится на особом контроле в МКСК», — говорится в ответе.

Отмечается, что МКСК и государственная организация «Национальный дом органной и камерной музыки Украины» принимают все возможные меры по поиску внебюджетных средств для выполнения всех необходимых первоочередных противоаварийных работ.

По состоянию на сегодняшний день предложений от ЮНЕСКО по выполнению первоочередных противоаварийных работ по Николаевскому костелу в МКСК не поступало.

Укрінформ По материалам:

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