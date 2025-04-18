Покупатель отеля «Казацкий» приобрел на торгах недострой Института судебной психиатрии в Киеве за 56 млн грн — Finance.ua

Покупатель отеля «Казацкий» приобрел на торгах недострой Института судебной психиатрии в Киеве за 56 млн грн Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Покупатель отеля «Казацкий» приобрел на торгах недострой Института судебной психиатрии в Киеве за 56 млн грн

ООО «Аларит-Пром», бенефициаром которого выступает бизнесмен Сергей Сподин, стало победителем аукциона по приватизации незавершенного здания на балансе ГУ «Институт судебной психиатрии Министерства здравоохранения Украины» с предложением 56 млн грн, что в 14,3 раза превысило стартовую цену.

Согласно объявлению в системе « Прозорро.Продажи », площадь недостроя по ул. Репьяхов Яр, 44 составляет 6,3 тыс. кв. м. Всего в аукционе приняло участие пять компаний.

По данным Opendatabot, владельцами ООО «Аларит-Пром» являются ООО «А.Б.В. Юкант» (75%) и Сергей Сподин (25%).

Сподин также владеет СООО «Надия», которое в июле 2024 года победило на торгах по приватизации столичного отеля «Казацкий» в центре столицы за 400 млн грн, и ООО «Птицеплемзавод «Коробовский», которое в июне 2023 года выкупило ряд активов неплатежеспособного МР Банка, среди них — киевский ТРЦ «Магеллан» за 620 млн грн.

«Аларит-Пром» тоже боролась за приватизацию гостиницы «Украина» в сентябре 2024 года со вторым по размеру предложением выкупа.

Основным видом деятельности предприятия указана «торговля другими автотранспортными средствами». По результатам 2024 года «Аларит-Пром» увеличило доход на четверть, до 314,2 млн грн, чистую прибыль — на 22%, до 968 тыс. грн.

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