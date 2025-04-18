Нибулон идет в Сербию и Румынию — Finance.ua
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Нибулон идет в Сербию и Румынию

Фондовый рынок
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Нибулон идет в Сербию и Румынию
Нибулон идет в Сербию и Румынию
Один из лидеров зернового экспорта и агропроизводства Украины компания «Нибулон» Андрея Вадатурского идет в Сербию и Румынию.
Об этом сообщило издание Forbes Ukraine на своей странице в Facebook.
В сообщении говорится, что компания планирует экспортировать по реке украинское зерно и предоставлять услуги грузовых перевозок бизнесу в других странах Дунайского региона.
С начала вторжения компания инвестировала в развитие инфраструктуры более 22 млн долларов.
С выходом на новые рынки компания рассчитывает восстановить по меньшей мере половину ежемесячной перевалки — 30 000 тонн.
Отмечается, что в условиях стабильной работы и неизменности ставок компания может заработать около 3,5 млн долларов в год.
«Нибулон» — один из лидеров зернового экспорта и агропроизводства Украины с земельным банком более 76 тыс. га.
Начиная с 1991 года, компания инвестировала 2,3 млрд долларов в создание экосистемы устойчивой продовольственной безопасности.
Она включает отношения с более чем 4500 украинскими агропроизводителями, которые вместе с «Нибулоном» поставляют качественную сельскохозяйственную продукцию в 76 стран мира.
Эта экосистема опирается на цифровую и логистическую инфраструктуру, включающую сеть из 27 элеваторных комплексов, авто и железнодорожный парк, а также 83 единицы собственного флота.

Справка Finance.ua:

  • Нибулон" является крупным производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции и стивидорной компанией.
  • Генеральным директором одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Украины компании «Нибулон» (Николаев) стал Андрей Вадатурский, сын погибшего в результате российского обстрела основателя «Нибулона» Алексея Вадатурского.
По материалам:
Finance.ua
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