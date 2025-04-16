Из Одессы в Киев запустят дополнительный поезд на пасхальные праздники — Finance.ua
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Из Одессы в Киев запустят дополнительный поезд на пасхальные праздники

Фондовый рынок
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Из Одессы в Киев запустят дополнительный поезд на пасхальные праздники
Из Одессы в Киев запустят дополнительный поезд на пасхальные праздники
По случаю пасхальных праздников из Одессы в Киев и обратно 18 и 21 апреля будет курсировать дополнительный поезд № 265/266 Киев — Одесса — Киев.
Его назначили, чтобы пассажирам было удобнее спланировать праздничные путешествия.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Из Киева поезд отправится в 08:33, а в Одессу будет прибывать в 18:08. Время отправления из Одессы в столицу — 10:28, а прибытие в Киев — 21:15.
В пресс-службе Укрзализныци отмечают, что этот поезд пригодится не только киевлянам и одесситам, но и жителям Винницы, Жмеринки, Подольска, Раздельной, Кодымы, Рудницы, Вапнярки и Казятина, ведь на этих станциях будут остановки.
По материалам:
Finance.ua
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