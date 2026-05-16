Мировые цены на продукты выросли до максимума за три года из-за войны с Ираном — Bloomberg Сегодня 07:06

Мировые цены на продукты выросли до максимума за три года из-за войны с Ираном — Bloomberg, Фото: magnific

Мировые цены на продовольствие выросли до самого высокого уровня за три года на фоне войны с Ираном, которая нарушила цепи поставок и усилила риск подорожания продуктов для потребителей.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как война с Ираном повлияла на цены

Индекс цен на продовольственные товары ООН в апреле вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, в первую очередь из-за подорожания растительных масел, мяса и зерновых, говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Это на 2,5% больше, чем годом ранее.

Читайте также Фактическая инфляция превышает прогнозы НБУ из-за подорожания топлива

Война с Ираном фактически заблокировала стратегически важный Ормузский пролив, что ограничило поставку ключевых ресурсов для сельского хозяйства, в частности дизельного горючего и удобрений, и повлекло за собой рост цен. Это чревато сокращением производства у фермеров, что в конечном счете скажется на стоимости продуктов.

«Агропродовольственный сектор пока остается устойчивым, поскольку продается уже производимая продукция. Но ситуация очень быстро изменится, когда рост цен на сырье и энергоносители начнет передаваться дальше, и тогда это ощутят потребители», — заявил главный экономист FAO Максим Тореро.

Читайте также Инфляция в Украине ускорилась: какие товары и услуги подорожали больше всего

Рост цен на нефть также повысил спрос на биотопливо: индекс растительных масел ООН поднялся на 5,9% по сравнению с мартом и достиг самого высокого уровня с июля 2022 года.

Индекс отслеживает цены на сырьевые товары, а не розничные цены, поэтому между подорожанием на уровне производителей и его влиянием на потребителей пройдет некоторое время.

В то же время рост по сравнению с мартом стал первым сигналом того, что продовольственная инфляция может ускориться, даже несмотря на то, что Иран рассматривает предложенное США соглашение о прекращении войны, которое началось в конце февраля.

«Если это продлится до 90-го дня, вероятность продовольственного кризиса в конце 2026 года и в 2027 году значительно возрастет», — сказал Тореро.

Повышение индекса, охватывающего цены на зерновые, сахар, мясо, молочную продукцию и растительные масла, стало третьим месяцем роста.

Индекс цен на мясо вырос на 1,2% и достиг рекордного уровня, тогда как индекс зерновых поднялся на 0,8% из-за погодных рисков и ожидания сокращения посевов пшеницы в 2026 году, поскольку фермеры рассматривают возможность выращивания культур, требующих меньше удобрений.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.