Мировые цены на продовольствие падают на фоне рекордного урожая зерновых, — ООН — Finance.ua
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Мировые цены на продовольствие падают на фоне рекордного урожая зерновых, — ООН

Аграрный рынок
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Мировые цены на продовольствие в июне 2024 года не изменились, поскольку рост международных котировок на растительное масло, сахар и молочные продукты компенсировал снижение котировок на зерновые.
Об этом свидетельствует публикация продовольственного агентства ООН (ФАО).
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Индекс цен на продовольствие ФАО в июне составил в среднем 120,6 пункта, что соответствует пересмотренному показателю за май. Сейчас индекс на 2,1% ниже своего значения годом ранее и на 24,8% ниже пикового значения в марте 2022 года после российского вторжения в Украину.
Индекс цен на зерновые ФАО снизился на 3,0% в июне по сравнению с маем, при этом котировки на фуражное зерно, пшеницу и рис снизились, что отчасти обусловлено улучшением перспектив производства в основных странах-экспортерах.
Индекс цен на масла ФАО вырос на 3,1% с мая, чему способствовало оживление мирового импортного спроса на пальмовое масло и устойчивый спрос со стороны биотопливного сектора в Америке на соевое и подсолнечное масло.
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Индекс цен на сахар ФАО вырос на 1,9% с мая после трех последовательных ежемесячных спадов, в значительной степени из-за опасений вероятного влияния неблагоприятных погодных условий и муссонов на производство в Бразилии и Индии.
Индекс цен на молочные продукты ФАО вырос на 1,2%, при этом международные котировки на растительное масло достигли 24-месячного максимума на фоне роста мирового спроса на краткосрочные поставки на фоне высоких розничных продаж, сезонного снижения поставок молока в Западной Европе и низких запасов в Океании.
Индекс цен на мясо ФАО в июне практически не изменился, поскольку небольшой рост мировых цен на баранину, свинину и говядину почти компенсировал снижение международных цен на мясо птицы, вызванное сокращением предложения.
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ФАО также обновило свой прогноз мирового производства зерновых в 2024 году, теперь оценив его в 2 854 млн тонн, что является новым историческим максимумом.
Повышенные прогнозы объясняются лучшими перспективами урожая кукурузы в Аргентине и Бразилии, а также Турции и Украине, что компенсирует снижение прогнозов для Индонезии, Пакистана и нескольких стран Южной Африки.
Прогноз производства пшеницы также был повышен на основе лучших перспектив в Азии, в частности, в Пакистане, который должен опередить ожидаемый спад в российской федерации из-за неблагоприятных погодных условий в основных районах производства пшеницы в начале сезона.
По материалам:
РБК-Україна
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