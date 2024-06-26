В Варшаве подписали декларацию о запрете российской агропродукции — Finance.ua

В Варшаве подписали декларацию о запрете российской агропродукции Сегодня 21:30 — Аграрный рынок

В Варшаве прошла третья встреча «Люблинского треугольника», в ходе которой представители аграрных комитетов парламентов Украины, Польши и Литвы подписали Трехстороннюю декларацию.

Об этом сообщает Украинская зерновая ассоциация.

Документ призывает руководство ЕС и государств-членов принять меры по ограничению российской и белорусской агропродукции на европейском рынке.

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Заместитель председателя комитета парламента по аграрной и земельной политике Украины Степан Чернявский сообщил, что декларация призывает руководство ЕС и государств-членов к ряду важных действий.

Среди них — запрет на ввоз и транзит агропродукции российского и белорусского происхождения в ЕС, ограничение доступа российских производителей к передовым технологиям, внедрение интервенционных систем закупки излишков зерна и помощь Украине в восстановлении позиций на мировом рынке.

Чернявский также отметил необходимость расширения «Люблинского треугольника» путем привлечения Латвии и Эстонии. По его мнению, это позволит более эффективно контролировать экспорт и транзит российской агропродукции через страны Балтии и Польшу.

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«Нужно поскорее ввести коллективный запрет на экспорт и транзит всех агротоваров из россии и беларуси через границу Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. От этого выигрывает однозначно Европа, потому что существенно снизится давление на ее внутренние цены на агропродукцию», — подчеркнул Чернявский.

Эта встреча стала третьей в рамках «Люблинского треугольника», первая из которых состоялась 2 апреля в Варшаве, а вторая — в Украине. Инициатива направлена ​​на укрепление диалога с ЕС и налаживание более тесного сотрудничества с общеевропейскими аграрными структурами.

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