В Варшаве подписали декларацию о запрете российской агропродукции — Finance.ua

В Варшаве подписали декларацию о запрете российской агропродукции
В Варшаве прошла третья встреча «Люблинского треугольника», в ходе которой представители аграрных комитетов парламентов Украины, Польши и Литвы подписали Трехстороннюю декларацию.
Об этом сообщает Украинская зерновая ассоциация.
Документ призывает руководство ЕС и государств-членов принять меры по ограничению российской и белорусской агропродукции на европейском рынке.
Заместитель председателя комитета парламента по аграрной и земельной политике Украины Степан Чернявский сообщил, что декларация призывает руководство ЕС и государств-членов к ряду важных действий.
Среди них — запрет на ввоз и транзит агропродукции российского и белорусского происхождения в ЕС, ограничение доступа российских производителей к передовым технологиям, внедрение интервенционных систем закупки излишков зерна и помощь Украине в восстановлении позиций на мировом рынке.
Чернявский также отметил необходимость расширения «Люблинского треугольника» путем привлечения Латвии и Эстонии. По его мнению, это позволит более эффективно контролировать экспорт и транзит российской агропродукции через страны Балтии и Польшу.
«Нужно поскорее ввести коллективный запрет на экспорт и транзит всех агротоваров из россии и беларуси через границу Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. От этого выигрывает однозначно Европа, потому что существенно снизится давление на ее внутренние цены на агропродукцию», — подчеркнул Чернявский.
Эта встреча стала третьей в рамках «Люблинского треугольника», первая из которых состоялась 2 апреля в Варшаве, а вторая — в Украине. Инициатива направлена на укрепление диалога с ЕС и налаживание более тесного сотрудничества с общеевропейскими аграрными структурами.
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