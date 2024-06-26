В Варшаве подписали декларацию о запрете российской агропродукции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Варшаве подписали декларацию о запрете российской агропродукции

Аграрный рынок
23
В Варшаве прошла третья встреча «Люблинского треугольника», в ходе которой представители аграрных комитетов парламентов Украины, Польши и Литвы подписали Трехстороннюю декларацию.
Об этом сообщает Украинская зерновая ассоциация.
Документ призывает руководство ЕС и государств-членов принять меры по ограничению российской и белорусской агропродукции на европейском рынке.
Читайте также
Заместитель председателя комитета парламента по аграрной и земельной политике Украины Степан Чернявский сообщил, что декларация призывает руководство ЕС и государств-членов к ряду важных действий.
Среди них — запрет на ввоз и транзит агропродукции российского и белорусского происхождения в ЕС, ограничение доступа российских производителей к передовым технологиям, внедрение интервенционных систем закупки излишков зерна и помощь Украине в восстановлении позиций на мировом рынке.
Чернявский также отметил необходимость расширения «Люблинского треугольника» путем привлечения Латвии и Эстонии. По его мнению, это позволит более эффективно контролировать экспорт и транзит российской агропродукции через страны Балтии и Польшу.
Читайте также
«Нужно поскорее ввести коллективный запрет на экспорт и транзит всех агротоваров из россии и беларуси через границу Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. От этого выигрывает однозначно Европа, потому что существенно снизится давление на ее внутренние цены на агропродукцию», — подчеркнул Чернявский.
Эта встреча стала третьей в рамках «Люблинского треугольника», первая из которых состоялась 2 апреля в Варшаве, а вторая — в Украине. Инициатива направлена ​​на укрепление диалога с ЕС и налаживание более тесного сотрудничества с общеевропейскими аграрными структурами.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.