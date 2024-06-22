Ущерб агросектору Украины составляет более 10 миллиардов долларов — Finance.ua

Ущерб агросектору Украины составляет более 10 миллиардов долларов Сегодня 06:18 — Аграрный рынок

Ущерб агросектору Украины составляет более 10 миллиардов долларов, Фото: EPA

За два года с начала полномасштабного вторжения агросектор Украины понес прямые убытки более чем на 10 млрд долларов. Восстановление отрасли крайне важно для обеспечения стабильности мировых продовольственных рынков.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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По его словам, из-за российской агрессии украинские аграрии понесли значительные потери. От уничтожения сельскохозяйственной техники на общую сумму 5,8 млрд долларов до потери и разрушения животноводческих ферм более чем на 250 млн долларов.

«Международные цены на продовольствие в 2022 году выросли примерно на 35%. Только после налаживания новых путей экспорта удалось стабилизировать ситуацию. Поэтому для восстановления украинского агросектора необходима поддержка», — отметил Высоцкий.

Он отмечает, что Украина — один из мировых лидеров по экспорту зерновых и масличных культур. И восстановление сельскохозяйственной отрасли обеспечит стабильность мировых продовольственных рынков.

Высоцкий отметил необходимость долгосрочных проектов по поддержке украинского агросектора. Одним из них является программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза Ukraine Facility.

Напомним, как сообщил вице-президент Киевской школы экономики (KSE) по экономическому образованию, профессор Олег Нивьевский на семинаре «Рынок земель: новые игроки, новые вызовы, новые перспективы», капитализация рынка сельхозземель в Украине по итогам января-марта 2024 года увеличилась на 202,5 ​​миллиарда гривен.

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