Минюст анонсировал открытие реестра ущерба для заявлений от пострадавших — Finance.ua

Минюст анонсировал открытие реестра ущерба для заявлений от пострадавших Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Минюст анонсировал открытие реестра ущерба для заявлений от пострадавших

В апреле этого года пострадавшие от агрессии рф против Украины смогут подать заявление в международный реестр убытков.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, сообщает « Укринформ ».

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По словам Мудрой, в апреле реестр будет открыт для заявлений, касающихся убытков и ущерба, причиненного физическим лицам, потерявшим жилье в результате российской агрессии.

«Мы начали с этой категории, поскольку в отношении нее многое сделано в Украине. Через приложение „Дія“ тоже можно подать заявку и получить компенсацию за уничтоженное или поврежденное имущество. Эта база на нашей украинской системе уже сформирована, и ее можно будет легко передать в международный реестр», — заявила она.

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Как отметила замминистра, для украинцев будет создана инструкция, как подавать заявление. Заявление будет подаваться в виде заполнения специальной формы, в которой нужно будет только отвечать «да» или «нет» на предложенные утверждения.

Также пострадавшим от войны украинцам нужно будет скачивать соответствующие доказательства. Речь об экспертизах, показаниях, протоколах полиции, материалах уголовного дела.

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«Любые подтверждающие документы», — пояснила Мудрая.

Ожидается, что в рамках первого этапа в международный реестр поступят сотни тысяч обращений, поскольку в украинском реестре уже зафиксировано около 500 тысяч заявлений на компенсацию.

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