В Украине создадут реестр владельцев банковских счетов и сейфов — Finance.ua

В Украине создадут реестр владельцев банковских счетов и сейфов Сегодня 15:30 — Казна и Политика

В Украине создадут реестр владельцев банковских счетов и сейфов

Матрица реформ предполагает создание Реестра владельцев и бенефициарных владельцев банковских и платежных счетов, а также банковских ячеек (сейфов).

Об этом свидетельствует документ, опубликованный Министерством финансов, передает Интерфакс-Украина.

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Согласно Матрице реформ в части финансовых услуг, также планируется обновить законодательство для продажи государственных банков и сокращение «плохих» кредитов за счет разрешения рыночной оценки NPL и последующей торговли ими.

Среди других задач:

подключение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA);

оценка качества активов банковского сектора;

принятие закона об усилении полномочий Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

приведение законодательства и нормативных актов в соответствие со стандартами Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и нормами Европейского Союза.

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Напомним, министр финансов Сергей Марченко на заседании Комитета межведомственной Координационной платформы доноров Украины 14 февраля представил «Матрицу реформ», которая предусматривает систематизацию всех реформ и обязательств, анализ необходимых изменений и планирование их внедрения, осуществление постоянного мониторинга, контроля за состоянием выполнения, выявления рисков невыполнения на всех этапах своевременного реагирования, а также подотчетность обществу и международным партнерам.

Позже на сайте Министерства финансов была обнародована Матрица реформ, содержащая более 200 условий в ключевых секторах экономики для мониторинга прогресса Украины во внедрении реформ.

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