В Украине создадут реестр владельцев банковских счетов и сейфов — Finance.ua

В Украине создадут реестр владельцев банковских счетов и сейфов
Матрица реформ предполагает создание Реестра владельцев и бенефициарных владельцев банковских и платежных счетов, а также банковских ячеек (сейфов).
Об этом свидетельствует документ, опубликованный Министерством финансов, передает Интерфакс-Украина.
Согласно Матрице реформ в части финансовых услуг, также планируется обновить законодательство для продажи государственных банков и сокращение «плохих» кредитов за счет разрешения рыночной оценки NPL и последующей торговли ими.
Среди других задач:
- подключение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA);
- оценка качества активов банковского сектора;
- принятие закона об усилении полномочий Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
- приведение законодательства и нормативных актов в соответствие со стандартами Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и нормами Европейского Союза.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко на заседании Комитета межведомственной Координационной платформы доноров Украины 14 февраля представил «Матрицу реформ», которая предусматривает систематизацию всех реформ и обязательств, анализ необходимых изменений и планирование их внедрения, осуществление постоянного мониторинга, контроля за состоянием выполнения, выявления рисков невыполнения на всех этапах своевременного реагирования, а также подотчетность обществу и международным партнерам.
Позже на сайте Министерства финансов была обнародована Матрица реформ, содержащая более 200 условий в ключевых секторах экономики для мониторинга прогресса Украины во внедрении реформ.
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