В Украине создадут единый государственный реестр адресов — Finance.ua

В Украине создадут единый государственный реестр адресов Сегодня 12:14 — Казна и Политика

В Украине создадут единый государственный реестр адресов, www.freepik.com

В Украине будет создан единый государственный реестр адресов (ЕГРА).

Об этом говорится в сообщении Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

Согласно сообщению, этот реестр будет создан как один из базовых реестров единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС).

Также будет создан реестр административно-территориальных единиц (ЕГРАТЕ) и реестр зданий и сооружений (РЗС).

«Создание Единого реестра унифицирует сведения об административно-территориальных единицах, зданиях, сооружениях и их адресах, позволит использовать эти данные для прозрачного и подотчетного планирования восстановления», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Согласно сообщению, реестр наполняется громадами на местах, которые располагают достоверной адресной информацией.

«Сейчас более 1300 громад подключены к тестовой среде, большинство представителей уже успешно завершили обучение и получили необходимые навыки. В ближайшее время обучение пройдут представители всех громад для быстрого подключения специалистов к ведению реестров. Создание и использование таких реестров предусмотрено Законом Украины и необходимо для дальнейшего усовершенствования электронных услуг и сервисов, связанных с недвижимостью, объектами строительства и их адресацией. В частности, для взаимодействия между государственными региональными и местными информационными системами, особенно в условиях войны», — говорится в сообщении.

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Українські Новини По материалам:

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