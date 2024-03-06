В Украине создадут единый государственный реестр адресов — Finance.ua

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В Украине создадут единый государственный реестр адресов

Казна и Политика
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В Украине создадут единый государственный реестр адресов
В Украине создадут единый государственный реестр адресов, www.freepik.com
В Украине будет создан единый государственный реестр адресов (ЕГРА).
Об этом говорится в сообщении Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.
Согласно сообщению, этот реестр будет создан как один из базовых реестров единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС).
Также будет создан реестр административно-территориальных единиц (ЕГРАТЕ) и реестр зданий и сооружений (РЗС).
«Создание Единого реестра унифицирует сведения об административно-территориальных единицах, зданиях, сооружениях и их адресах, позволит использовать эти данные для прозрачного и подотчетного планирования восстановления», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Согласно сообщению, реестр наполняется громадами на местах, которые располагают достоверной адресной информацией.
«Сейчас более 1300 громад подключены к тестовой среде, большинство представителей уже успешно завершили обучение и получили необходимые навыки. В ближайшее время обучение пройдут представители всех громад для быстрого подключения специалистов к ведению реестров. Создание и использование таких реестров предусмотрено Законом Украины и необходимо для дальнейшего усовершенствования электронных услуг и сервисов, связанных с недвижимостью, объектами строительства и их адресацией. В частности, для взаимодействия между государственными региональными и местными информационными системами, особенно в условиях войны», — говорится в сообщении.
Как сообщали Українськi Новини, в Украине начал работу е-сервис защиты граждан, инвестировавших в строительство жилья.
По материалам:
Українські Новини
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