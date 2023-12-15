Как зарегистрировать место жительства, где ведутся боевые действия — Finance.ua

Как зарегистрировать место жительства, где ведутся боевые действия Сегодня 19:00 — Недвижимость

Как зарегистрировать место жительства, где ведутся боевые действия

На территориях, где ведут боевые действия, или территориях Украины, временно оккупированных рф, все еще остается определенное количество украинцев. Если им нужно зарегистрировать свое местожительство, для этого есть специальная инструкция.

Как зарегистрировать место жительства на ВОТ, рассказывает в Telegram -канале Омбудсмана Дмитрий Лубинец.

Особенности регистрации местожительства

В общем, у человека может быть только одно задекларированное/зарегистрированное местожительство. Однако исключение составляют люди, место проживания которых зарегистрировано на временно оккупированной рф территории Украины или на территориях, где ведутся боевые действия.

Чтобы зарегистрировать местожительство, вам не нужно:

﻿﻿﻿сниматься с регистрации по предыдущему местожительству.

﻿﻿﻿получать отметку в паспорте, изготовленном в форме книжечки.

Внесение информации об адресе местожительства

Такие данные должны содержаться в реестре территориального общества, где вы проживаете.

Это можно сделать на основании:

документа, подтверждающего право на проживание в жилье, расположенном на определенных территориях, или информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о таком жилье

соответствующих сведений, внесенных в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины

Если один из документов отсутствует, внести данные об адресе проживания можно с помощью:

﻿﻿Государственного реестра избирателей;

ведомственной информационной системы ГМС;

﻿﻿﻿единого государственного демографического реестра;

﻿﻿﻿Государственного реестра актов гражданского состояния граждан;

﻿﻿﻿единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.

Отказ в принятии документов

Ваше заявление и документы могут не принять при двух обстоятельствах:

вы подали не все необходимые документы

оформление поданных документов не соответствует законодательству

Когда вы выполните все требования, можете обратиться в заведение повторно.

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