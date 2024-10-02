Минреинтеграции изменило перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия — Finance.ua
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Минреинтеграции изменило перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия

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Минреинтеграции изменило перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия
Минреинтеграции изменило перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия
Минреинтеграции приказом от 4 сентября 2024 г. внесло изменения в Перечень территорий, где ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных российской федерацией.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Телеграм.

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«Приказом Минреинтеграции от 4 сентября 2024 г. № 267 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией», — говорится в сообщении.
Перечень был утвержден в декабре 2022 года и периодически обновляется. Изменения в него вносятся по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.
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Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вносит изменения в список территорий боевых действий только по предложениям областных военных администраций и по согласованию Министерства обороны.
С мая вступило в силу постановление Кабмина № 485 от 30 апреля 2024 г., которым, в частности, был урегулирован вопрос предоставления налоговых льгот на территориях активных боевых действий.
Так, согласно указанному Постановлению, для целей налогообложения территории возможных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, уравнены с территориями активных боевых действий.
По материалам:
Укрінформ
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