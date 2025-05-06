Минобороны запустило бета-тестирование новых услуг в «Резерв+» — Finance.ua
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Минобороны запустило бета-тестирование новых услуг в «Резерв+»

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Минобороны запустило бета-тестирование новых услуг в «Резерв+»
Минобороны запустило бета-тестирование новых услуг в «Резерв+»
Министерство обороны Украины добавило в сервис «Резерв+» новые услуги для военнообязанных.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.
«Запускаем новые услуги в Резерв+. Присоединяйтесь к бета-тестированию, чтобы сделать их еще более удобными», — говорится в сообщении.
Среди новых функций:
  1. Отсрочка по постановлению ВВК.
  2. Отсрочка для родителей несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов на службе.
  3. Отображение данных об инвалидности.
  4. Отображение причин нарушения воинского учета
Чтобы присоединиться к тестированию, необходимо заполнить форму по ссылке.
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Напомним, электронные направления на ВВК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр, что позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК. Обновление позволит пройти комиссию «без лишних визитов в ТЦК, бумаг и длинных очередей. То есть вы можете сразу отправиться в определенное медучреждение, в четкую дату, и пройти осмотр в конкретные сроки».
В Резерв+ стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью, данные о которых есть в Единой информационной системе социальной сферы.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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