Минобороны запустило бета-тестирование новых услуг в «Резерв+» — Finance.ua

Минобороны запустило бета-тестирование новых услуг в «Резерв+» Сегодня 10:29

Минобороны запустило бета-тестирование новых услуг в «Резерв+»

Министерство обороны Украины добавило в сервис «Резерв+» новые услуги для военнообязанных.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.

«Запускаем новые услуги в Резерв+. Присоединяйтесь к бета-тестированию, чтобы сделать их еще более удобными», — говорится в сообщении.

Среди новых функций:

Отсрочка по постановлению ВВК. Отсрочка для родителей несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов на службе. Отображение данных об инвалидности. Отображение причин нарушения воинского учета

Чтобы присоединиться к тестированию, необходимо заполнить форму по ссылке

Читайте также Можно ли оплатить в «Резерв+» штраф за нарушение военного учета

Напомним, электронные направления на ВВК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр, что позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК. Обновление позволит пройти комиссию «без лишних визитов в ТЦК, бумаг и длинных очередей. То есть вы можете сразу отправиться в определенное медучреждение, в четкую дату, и пройти осмотр в конкретные сроки».

В Резерв+ стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью, данные о которых есть в Единой информационной системе социальной сферы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.