Минобороны запустило бета-тестирование новых услуг в «Резерв+» — Finance.ua

Минобороны запустило бета-тестирование новых услуг в «Резерв+»
Министерство обороны Украины добавило в сервис «Резерв+» новые услуги для военнообязанных.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.
«Запускаем новые услуги в Резерв+. Присоединяйтесь к бета-тестированию, чтобы сделать их еще более удобными», — говорится в сообщении.
Среди новых функций:
- Отсрочка по постановлению ВВК.
- Отсрочка для родителей несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов на службе.
- Отображение данных об инвалидности.
- Отображение причин нарушения воинского учета
Чтобы присоединиться к тестированию, необходимо заполнить форму по ссылке.
Напомним, электронные направления на ВВК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр, что позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК. Обновление позволит пройти комиссию «без лишних визитов в ТЦК, бумаг и длинных очередей. То есть вы можете сразу отправиться в определенное медучреждение, в четкую дату, и пройти осмотр в конкретные сроки».
В Резерв+ стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью, данные о которых есть в Единой информационной системе социальной сферы.
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