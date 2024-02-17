Минобороны в январе определило более 30 тысяч человек участниками боевых действий — Finance.ua
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Минобороны в январе определило более 30 тысяч человек участниками боевых действий

Казна и Политика
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Минобороны в январе определило более 30 тысяч человек участниками боевых действий
Минобороны в январе определило более 30 тысяч человек участниками боевых действий, Фото: armyinform.com.ua
Комиссии Министерства обороны Украины определили 30 185 человек участниками боевых действий за январь 2024 года.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.
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«За первый месяц 2024 года Министерство обороны Украины профинансировало единовременное денежное пособие в случае гибели или инвалидности военнослужащих на сумму 8 миллиардов 786 миллионов гривен. За тот же период комиссии Министерства обороны определили 30 185 человек участниками боевых действий», — сказала Калмыкова.
По ее словам, Украина идет по пути максимального упрощения системы получения единовременного пособия и статуса УБД.
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Напомним, есть несколько способов предоставить документы военнослужащим, чтобы получить статус участника боевых действий. Заявление можно подавать в бумажной или электронной форме. Заявление могут подать те, кто уволен с военной службы, а также действующие военнослужащие.
По материалам:
Укрінформ
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