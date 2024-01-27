Як самостійно отримати статус учасника бойових дій — покрокова інструкція Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Сьогодні є кілька способів подання документів військовослужбовцями для отримання статусу учасника бойових дій. Заяву можна подавати в паперовій або електронній формі.

Про це пише Міністерство оборони.

Для осіб, які звільнені з військової служби

Щоб пришвидшити розгляд заяви треба звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку).

Документи. Потрібно подати заяву та згоду на збір та обробку персональних даних, дві кольорові фотокартки розміром 3×4.

Потім представники ТЦК та СП самостійно, виключно через систему електронного документообігу, скеровують документи на розгляд відповідної комісії через військову частину.

Військова частина, отримавши заяву, готує довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, і надсилає необхідні документи на адресу відповідної комісії. Комісія розглядає документи та ухвалює відповідне рішення.

Для чинних військовослужбовців

Військовослужбовець або його представник може підписати заяву (звернення) до комісії, використовуючи Портал Дія , шляхом накладення віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») особи та подати їх на адресу електронної пошти: zvernmou@post.mil.gov.ua

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Також можна з накладанням електронного цифрового підпису, згенерованого встановленим порядком, звернутися на адресу електронної пошти для надсилання звернень напряму: zvernmou@post.mil.gov.ua

Через Портал Дія або напряму на адресу електронної пошти подаються:

1. Копії відповідних документів (у разі наявності) на ____ арк. в 1 прим (вказати кількість аркушів).

2. Згода на збір та обробку персональних даних на ___ арк. в 1 прим.

3. Дві кольорові фотокартки розміром 3×4 сантиметри в електронному вигляді у форматі JPG, JPEG.

4. Інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання Вами особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань.

Варіант другий

Військовослужбовець або його представник може підписати заяву (звернення) до Комісії і надіслати його через поштове відділення національних операторів поштового зв’язку на адресу відповідної комісії.

Заява (звернення) подається на адресу комісії того органу військового управління, якому підпорядкована військова частина, де військовослужбовець проходить або проходив військову службу.

Документи.

1. Оригінали відповідних документів (у разі наявності).

2. Згода на збір та обробку персональних даних.

3. Дві кольорові фотокартки розміром 3×4 сантиметри на матовому папері, зображення обличчя має заповнювати 65−70% фотокартки.

4. Інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання Вами особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань.

До речі, якщо аи не знаєте, якому органу військового управління підпорядкована Ваша військова частина, заява (звернення) надсилається не на Комісію, а на адресу виду (роду) військ, якому вона підпорядкована, або Міністерства оборони України.

Зразки заповнення заяви (звернення) військовослужбовця Збройних Сил України (особи, звільненої з військової служби), його представника можна знайти за цим посиланням

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