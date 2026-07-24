Минобороны расширило перечень должностей для пехотно-штурмовых контрактов Сегодня 15:05

Список должностей для новых военных контрактов

Министерство обороны Украины расширило перечень должностей, на которые могут назначаться военнослужащие по пехотно-штурмовым контрактам, включив в них командиров боевых подразделений беспилотных систем и командиров минометных подразделений.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Какие должности добавили

Обновленный перечень штатных должностей офицерского состава военных частей Вооруженных сил Украины, участвующих в экспериментальном проекте, дополнили следующими должностями:

командир минометной (артиллерийской) батареи;

заместитель командира минометной (артиллерийской) батареи по психологической поддержке персонала;

командир минометного (артиллерийского) взвода;

командир минометного (артиллерийского) взвода — старший офицер на батарее;

командир роты (для офицеров за ВОС 393000 — боевое применение, управление и обеспечение действий беспилотных систем, а также ВОС 063401 — боевое применение подразделений беспилотных авиационных комплексов тактического класса);

заместитель командира роты (ВОС 393000 и 063401);

командир взвода (ВОС 393 000 и 063 401).

Таким образом, действие экспериментального проекта распространяется, в частности, на командиров боевых подразделений беспилотных систем и командиров минометных подразделений, ранее не включенных в перечень.

Уточнили сферу применения

Приказ также уточняет, что перечень штатных должностей рядового, сержантского и старшинского и офицерского состава применяется только к батальонам (отрядам), ротам (в том числе минометным и артиллерийским батареям), взводам, командам и группам, входящим в состав основных подразделений бригад, полков, отдельных центров и отдельных центров. рот и взводов.

В то же время действие перечня не распространяется на артиллерийские (самоходные артиллерийские) дивизионы.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Министерство обороны начало масштабную Трансформацию Сил обороны. Одним из ее ключевых элементов стало введение новых мотивационных контрактов для военнослужащих боевых специальностей, новой системы дополнительных выплат и новых правил прохождения военной службы.

Так, Минобороны ввело новый базовый контракт со справедливыми условиями для всех военнослужащих. Этот контракт предусмотрен для делопроизводителей, бухгалтеров, мастеров, поваров и других специалистов в должностях, которые не подпадают под пехотно-штурмовой и боевой контракты. Срок базового контракта — 24 месяца.

Выплаты состоят из двух частей — «базовая ставка» 20 000 гривен + дополнительные вознаграждения. Украинский военнослужащий за выполнение задач в тылу будет получать дополнительное вознаграждение в базовое денежное обеспечение 10 000 гривен, в общей сложности — не менее 30 000 гривен.

Минобороны также вводит пехотно-штурмовые контракты с четкими сроками службы и высокими выплатами. Штурмовики и пехотинцы будут получать в среднем 300 000 гривен в месяц. Военнообязанные могут подписать контракт на 14 месяцев. Действующие военнослужащие могут подписать контракт на 10 месяцев.

Также мы рассказывали , что военнослужащим не нужно ждать завершения предварительного контракта, потому что после подписания нового контракта действие предыдущего прекращается. Новый контракт вступает в силу со дня его заключения, указанного в приказе по личному составу.

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