Минобороны расширило перечень должностей для пехотно-штурмовых контрактов
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Министерство обороны Украины расширило перечень должностей, на которые могут назначаться военнослужащие по пехотно-штурмовым контрактам, включив в них командиров боевых подразделений беспилотных систем и командиров минометных подразделений.
Обновленный перечень штатных должностей офицерского состава военных частей Вооруженных сил Украины, участвующих в экспериментальном проекте, дополнили следующими должностями:
командир минометной (артиллерийской) батареи;
заместитель командира минометной (артиллерийской) батареи по психологической поддержке персонала;
командир минометного (артиллерийского) взвода;
командир минометного (артиллерийского) взвода — старший офицер на батарее;
командир роты (для офицеров за ВОС 393000 — боевое применение, управление и обеспечение действий беспилотных систем, а также ВОС 063401 — боевое применение подразделений беспилотных авиационных комплексов тактического класса);
заместитель командира роты (ВОС 393000 и 063401);
командир взвода (ВОС 393 000 и 063 401).
Таким образом, действие экспериментального проекта распространяется, в частности, на командиров боевых подразделений беспилотных систем и командиров минометных подразделений, ранее не включенных в перечень.
Приказ также уточняет, что перечень штатных должностей рядового, сержантского и старшинского и офицерского состава применяется только к батальонам (отрядам), ротам (в том числе минометным и артиллерийским батареям), взводам, командам и группам, входящим в состав основных подразделений бригад, полков, отдельных центров и отдельных центров. рот и взводов.
В то же время действие перечня не распространяется на артиллерийские (самоходные артиллерийские) дивизионы.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Министерство обороны начало масштабную Трансформацию Сил обороны. Одним из ее ключевых элементов стало введение новых мотивационных контрактов для военнослужащих боевых специальностей, новой системы дополнительных выплат и новых правил прохождения военной службы.
Так, Минобороны ввело новый базовый контракт со справедливыми условиями для всех военнослужащих. Этот контракт предусмотрен для делопроизводителей, бухгалтеров, мастеров, поваров и других специалистов в должностях, которые не подпадают под пехотно-штурмовой и боевой контракты. Срок базового контракта — 24 месяца.
Выплаты состоят из двух частей — «базовая ставка» 20 000 гривен + дополнительные вознаграждения. Украинский военнослужащий за выполнение задач в тылу будет получать дополнительное вознаграждение в базовое денежное обеспечение 10 000 гривен, в общей сложности — не менее 30 000 гривен.
Минобороны также вводит пехотно-штурмовые контракты с четкими сроками службы и высокими выплатами. Штурмовики и пехотинцы будут получать в среднем 300 000 гривен в месяц. Военнообязанные могут подписать контракт на 14 месяцев. Действующие военнослужащие могут подписать контракт на 10 месяцев.
Также мы рассказывали, что военнослужащим не нужно ждать завершения предварительного контракта, потому что после подписания нового контракта действие предыдущего прекращается. Новый контракт вступает в силу со дня его заключения, указанного в приказе по личному составу.