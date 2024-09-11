Минобороны представило новую систему, которая позволит военным вести документацию онлайн — Finance.ua

Минобороны представило новую систему, которая позволит военным вести документацию онлайн Сегодня 16:16 — Казна и Политика

Минобороны представило новую систему, которая позволит военным вести документацию онлайн

Министерство обороны Украины представило в Киеве систему Dot Chain, которая реформирует систему обеспечения Вооруженных сил и позволит военным вести документацию онлайн. Также в государстве появится децентрализованный центр военнослужащих.

Об этом пишет Эспрессо.

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На презентации объяснили, что объем нелетального обеспечения ВСУ на 2024 год составляет 96 млрд грн, 40 млрд из которых — расходы на еду. Поэтому самая большая проблема в документации касалась питания украинских военнослужащих.

Отмечено, что подписание документов, в частности, на питание защитников на 1 неделю отнимало 10 недель времени. В то же время не было единого канала коммуникации для заказа питания для ВСУ, поэтому из-за долгих сроков оформления поставки продуктов могли задерживаться.

В Минобороны отметили, что с системой Dot Chain такой процесс должен стать быстрее в 4 раза.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что ведомство с цифровой командой готовит решение, которое позволит «соединять разные системы», получать данные и накапливать и анализировать их на бэкендовых системах, как Dot Chain.

Она подчеркнула, что в Украине также появится современный децентрализованный реестр военнослужащих.

«Наконец-то мы сможем управлять нашим человеческим капиталом, принимать взвешенные решения. Мы сможем понять, каким образом двигать замысел главнокомандующего Генерального штаба, планировать мобилизацию, потому что, не понимая текущее состояние количества военнослужащих, мы не сможем планировать мобилизацию, не сможем планировать тыловое обеспечение», — объяснила Черногоренко.

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