Минобороны готовит новый контракт для военных и трансформацию Сил обороны — Finance.ua
Минобороны готовит новый контракт для военных и трансформацию Сил обороны

Минобороны готовит новый контракт для военных и трансформацию Сил обороны
Минобороны готовит новый контракт для военных и трансформацию Сил обороны
До конца 2025 года Министерство обороны планирует разработать новый улучшенный контракт для военнослужащих, ввести цифровой ТЦК и запустить Defense City.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Министр обороны Денис Шмыгаль представил президенту Украины Владимиру Зеленскому основные задачи Министерства обороны до конца 2025 года, на 2026 год и среднесрочную стратегию», — говорится в сообщении.
По словам Шмыгаля, ключевыми приоритетами являются наращивание производства оружия, увеличение международной помощи, улучшение управления оборонными ресурсами и цифровизация.
Среди задач на ближайшие полгода:
  1. увеличение доли закупок украинского оружия до 50%;
  2. аудит договоренностей с партнерами, обеспечение ритмичного финансирования и своевременной поставки военной помощи, а также обновление планов военной поддержки на 2026 год;
  3. внедрение новых подходов к планированию обороны, трансформация сил обороны и переход на корпусную систему управления;
  4. разработка нового контракта для военнослужащих с лучшими условиями службы;
  5. улучшение управления оборонными ресурсами;
  6. интеграция Украины в механизмы безопасности ЕС и совместные проекты в ОПК в рамках инициативы Build with Ukraine;
  7. развитие цифровых продуктов «Армия+» и «Резерв+», запуск цифрового ТЦК;
  8. создание Defense City, инновационной экосистемы для поддержки производителей оборонной продукции и старта масштабной грантовой программы для военных технологических стартапов.
Напомним, с 1 сентября работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут обязаны использовать бодикамеры при проверке документов или вручении повесток.
Кабинет Министров одобрил законопроект, который усиливает защиту прав военных, сообщающих о возможных фактах коррупции или правонарушения, связанных с ней. Принятие документа повысит прозрачность в силах обороны и гарантирует каждому военнослужащему безопасный механизм информирования о коррупции и надежную защиту от преследований или давления.
