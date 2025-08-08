Минобороны готовит новый контракт для военных и трансформацию Сил обороны — Finance.ua

Минобороны готовит новый контракт для военных и трансформацию Сил обороны Сегодня 12:33

До конца 2025 года Министерство обороны планирует разработать новый улучшенный контракт для военнослужащих, ввести цифровой ТЦК и запустить Defense City.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Министр обороны Денис Шмыгаль представил президенту Украины Владимиру Зеленскому основные задачи Министерства обороны до конца 2025 года, на 2026 год и среднесрочную стратегию», — говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, ключевыми приоритетами являются наращивание производства оружия, увеличение международной помощи, улучшение управления оборонными ресурсами и цифровизация.

Среди задач на ближайшие полгода:

увеличение доли закупок украинского оружия до 50%; аудит договоренностей с партнерами, обеспечение ритмичного финансирования и своевременной поставки военной помощи, а также обновление планов военной поддержки на 2026 год; внедрение новых подходов к планированию обороны, трансформация сил обороны и переход на корпусную систему управления; разработка нового контракта для военнослужащих с лучшими условиями службы; улучшение управления оборонными ресурсами; интеграция Украины в механизмы безопасности ЕС и совместные проекты в ОПК в рамках инициативы Build with Ukraine; развитие цифровых продуктов «Армия+» и «Резерв+», запуск цифрового ТЦК; создание Defense City, инновационной экосистемы для поддержки производителей оборонной продукции и старта масштабной грантовой программы для военных технологических стартапов.



Напомним, с 1 сентября работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут обязаны использовать бодикамеры при проверке документов или вручении повесток.

Кабинет Министров одобрил законопроект, который усиливает защиту прав военных, сообщающих о возможных фактах коррупции или правонарушения, связанных с ней. Принятие документа повысит прозрачность в силах обороны и гарантирует каждому военнослужащему безопасный механизм информирования о коррупции и надежную защиту от преследований или давления.

