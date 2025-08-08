Дефицит бюджета рф за семь месяцев составил 54 млрд долларов — Finance.ua

Дефицит бюджета рф за семь месяцев составил 54 млрд долларов Сегодня 15:34

Дефицит бюджета рф за семь месяцев составил 54 млрд долларов

Дефицит бюджета россии в июле составил 13 млрд долларов. В целом же с начала года — 54 млрд долларов.

Об этом сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Как заявил руководителя ОП, за январь-июль 2025 года дефицит российского бюджета достиг 54 млрд долларов — это больше годовых ожиданий.

Кроме этого, расходы выросли на 20,8% в годовом исчислении, а доходы — на 2,8%.

«Бюджет рф сегодня — пузырь», — отметил Ермак.

