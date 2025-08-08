Дефицит бюджета рф за семь месяцев составил 54 млрд долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дефицит бюджета рф за семь месяцев составил 54 млрд долларов

34
Дефицит бюджета рф за семь месяцев составил 54 млрд долларов
Дефицит бюджета рф за семь месяцев составил 54 млрд долларов
Дефицит бюджета россии в июле составил 13 млрд долларов. В целом же с начала года — 54 млрд долларов.
Об этом сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
Читайте также
Как заявил руководителя ОП, за январь-июль 2025 года дефицит российского бюджета достиг 54 млрд долларов — это больше годовых ожиданий.
Кроме этого, расходы выросли на 20,8% в годовом исчислении, а доходы — на 2,8%.
«Бюджет рф сегодня — пузырь», — отметил Ермак.
Читайте также
Напомним, количество компаний в россии, планирующих увольнение сотрудников, возросло почти вдвое с начала года. Одновременно бизнес сокращает планы по повышению зарплат. Согласно докладу Центробанка россии о региональной экономике, в июне доля компаний, планирующих сокращение персонала, достигла 11,5% по сравнению с 6,9% в январе.
Среди причин — снижение спроса на продукцию. «В этих условиях отдельные компании уже сокращают персонал, вводят режим неполной занятости, предоставляют внеплановые отпуска», — отметили в Центробанке.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems