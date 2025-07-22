У рф зросла кількість компаній, які планують звільнення працівників — Finance.ua

У рф зросла кількість компаній, які планують звільнення працівників Сьогодні 06:44

Кількість компаній у росії, які планують звільнення співробітників, зросла майже вдвічі з початку року. Одночасно бізнес скорочує плани щодо підвищення зарплат.

Про це пише The Moscow Times.

Згідно з доповіддю Центробанку Росії про регіональну економіку, в червні частка компаній, які планують скорочення персоналу, сягнула 11,5% порівняно з 6,9% у січні.

Найчастіше про можливі звільнення повідомляли підприємства у сферах видобутку корисних копалин, машинобудування та фармацевтики.

Серед причин — зниження попиту на продукцію. «У цих умовах окремі компанії вже скорочують персонал, вводять режим неповної зайнятості, надають позапланові відпустки», — зазначили в Центробанку.

Опитування компанії «Акціон Бухгалтерія» показало, що 16,5% підприємств планують знизити зарплати протягом року, а майже 4% - вже в найближчі місяці. У понад 40% випадків бізнеси аргументували це падінням виручки.

На тлі економічного сповільнення 34% компаній повідомили про погіршення внутрішньої ситуації. 25% з них призупинили інвестиційні проєкти, а 13% - повністю їх згорнули.

Економічна Правда За матеріалами:

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