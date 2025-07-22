В рф возросло количество компаний, планирующих увольнение сотрудников — Finance.ua
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В рф возросло количество компаний, планирующих увольнение сотрудников

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Количество компаний в россии, планирующих увольнение сотрудников, возросло почти вдвое с начала года. Одновременно бизнес сокращает планы по повышению зарплат.
Об этом пишет The Moscow Times.
Согласно докладу Центробанка россии о региональной экономике, в июне доля компаний, планирующих сокращение персонала, достигла 11,5% по сравнению с 6,9% в январе.
Чаще всего о возможных увольнениях сообщали предприятия в сферах добычи полезных ископаемых, машиностроения и фармацевтики.
Среди причин — снижение спроса на продукцию. «В этих условиях отдельные компании уже сокращают персонал, вводят режим неполной занятости, предоставляют внеплановые отпуска», — отметили в Центробанке.
Опрос компании «Акцион Бухгалтерия» показал, что 16,5% предприятий планируют снизить зарплаты в течение года, а почти 4% - уже в ближайшие месяцы. В более чем 40% случаев бизнесы аргументировали это падением выручки.
На фоне экономического замедления 34% компаний сообщили об ухудшении внутренней ситуации. 25% из них приостановили инвестиционные проекты, а 13% - полностью их свернули.
По материалам:
Економічна Правда
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