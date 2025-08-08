Правительство спрогнозировало рост ВВП Украины до 2028 года — Finance.ua

Правительство спрогнозировало рост ВВП Украины до 2028 года Сегодня 14:04

Правительство спрогнозировало рост ВВП Украины до 2028 года

Правительство одобрило прогноз экономического развития Украины до 2028 года. Эти характеристики будут использоваться для стратегического планирования и разработки государственного бюджета. Он содержит два сценария.

Об этом свидетельствует постановление от 6 августа 2025 г. № 946.

Основные прогнозные макропоказатели

По первому прогнозу, предусматривающему улучшение ситуации безопасности уже в 2026 году, ВВП будет расти на 4,5% в следующем году, на 5% в 2027 и на 5,7% в 2028 году.

Второй сценарий, более пессимистический, предусматривает рост ВВП в 2026 году на 2,4%, в 2027 году на 4,7%, в 2028 году — на 4,5%.

Правительство также спрогнозировало уровень инфляции к концу каждого следующего года.

При первом сценарии индекс потребительских цен составит:

2026 — 9,7%,

2027 — 7,1%,

2028 — 5,6%.

При втором сценарии показатель инфляции прогнозируется следующий:

2026 — 10,4%,

2027 — 9,7%,

2028 — 8,3%.

Также напомним, что по этому же прогнозу средняя зарплата в Украине составит 39 тыс. гривен уже в 2028 году, постепенно возрастая почти на 5 тыс. грн ежегодно.

Справка Finance.ua:

в июле Международный валютный фонд сохранил прогноз экономического роста Украины в 2025 году на уровне 2−3% с неопределенными дальнейшими перспективами из-за продолжения российской войны;

там отмечают, что прогноз роста на 2025 год сохранен на уровне 2−3%, в то время как уменьшение дефицита электроэнергии компенсируется снижением производства газа и более слабым экспортом сельскохозяйственной продукции;

что касается инфляции, то в июне 2025 года она снизилась до 14,3% в годовом исчислении с 15,9% в мае. В месячном исчислении цены выросли на 0,8%. По ожиданиям Нацбанка, во втором полугодии снижение инфляции будет продолжаться. Подробнее о факторах, которые сдерживают инфляцию.

