Министр здравоохранения сообщил, сколько средств нужно на восстановление медицинской системы — Finance.ua

Министр здравоохранения сообщил, сколько средств нужно на восстановление медицинской системы Сегодня 20:21 — Казна и Политика

Министр здравоохранения сообщил, сколько средств нужно на восстановление медицинской системы, Фото: freepik

Для восстановления украинской медицинской системы требуется более 14 млрд долларов в ближайшие 10 лет.

Об этом рассказал Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время панельной дискуссии «Здоровье как предпосылка для восстановления: психическое здоровье, реабилитация и цифровой доступ к медицинским услугам» в Берлине.

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«Цена восстановления медицинской сферы Украины после последствий полномасштабной войны, которые зафиксированы уже сейчас, составляет более 14 миллиардов долларов на ближайшие 10 лет. Однако россия пытается уничтожить не только наши больницы, но и разрушает наши „скорые“, аптеки, вывозит оборудование и лекарства, убивает наших медиков», — отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Потери медицинской сферы от войны

По его словам, общие потери медицинской сферы от войны колоссальные — это не менее 17,8 миллиарда долларов.

Он подчеркивает, чтобы украинская медицинская система продолжала функционировать и развиваться, поддержка международных партнеров критически важна.

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Министр напомнил, что за более чем 27 месяцев в результате атак врага было повреждено 1618 объектов медучреждений и еще 214 разрушены полностью и восстановлению не подлежат.

Наибольшие потери понесли медучреждения следующих областей:

Харьковской;

Донецкой;

Николаевской;

Киевской;

Черниговской;

Днепропетровской;

Херсонской;

Запорожской.

Напомним, глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил , что для восстановления ТЭС и ГЭС в Украине понадобятся месяцы и даже годы.

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