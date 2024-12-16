Министр финансов объяснил заморозку социальных расходов в следующем году — Finance.ua

Министр финансов объяснил заморозку социальных расходов в следующем году
Приоритетом государственного бюджета на 2024 год является сектор безопасности и обороны. Увеличение расходов социально-гуманитарного направления не предусмотрено.
Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко.
«Мы достаточно осторожно прибавляем или, скажем так, не индексируем другие расходы, кроме сектора безопасности и обороны. Кроме пенсий. Мы не собираемся индексировать заработные платы», — сказал он.
По его словам, «это означает, что фактически есть определенные заморозки социально-гуманитарного направления».
Вместе с тем, Марченко сообщил, что в целом эти направления также получили определенные увеличения. В частности, образование получило при первом и втором чтении бюджета дополнительные 12 млрд гривен на образовательную субвенцию.
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«Когда мы можем, то частично добавляем другие сферы, которые считаем наиболее обделенные во время войны. Но стараемся это делать достаточно в ограниченных ресурсах, учитывая наличие в принципе у нас такой возможности. То есть бюджет достаточно консолидирован с точки зрения расходов», — добавил он.
По его словам, наибольшие объемы расходов — это вооруженные силы, это сектор безопасности и обороны.
«На данном этапе четко понимаем, какая потребность сектора безопасности обороны и какую долю бюджета мы должны направить на сектор безопасности и обороны. Это в условиях полномасштабного вторжения позволяет говорить, что средств, предусмотренных на сектор безопасности и обороны, достаточно для того, чтобы мы могли выдерживать как минимум тот интенсив и ту кампанию, которая есть в 2024 году», — сказал Марченко.
Напомним, ранее Министерство финансов заявляло, что бюджета на оборону хватит на весь 2025 год. Государственный бюджет Украины на 2025 год сформирован так, чтобы стабильно пройти следующий год, несмотря на вызовы войны. В нем обеспечение нужд сектора безопасности и обороны — бесспорный приоритет.
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