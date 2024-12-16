Министр финансов объяснил заморозку социальных расходов в следующем году — Finance.ua

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Министр финансов объяснил заморозку социальных расходов в следующем году

Казна и Политика
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Министр финансов объяснил заморозку социальных расходов в следующем году
Министр финансов объяснил заморозку социальных расходов в следующем году, freepik
Приоритетом государственного бюджета на 2024 год является сектор безопасности и обороны. Увеличение расходов социально-гуманитарного направления не предусмотрено.
Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко.
«Мы достаточно осторожно прибавляем или, скажем так, не индексируем другие расходы, кроме сектора безопасности и обороны. Кроме пенсий. Мы не собираемся индексировать заработные платы», — сказал он.
По его словам, «это означает, что фактически есть определенные заморозки социально-гуманитарного направления».
Вместе с тем, Марченко сообщил, что в целом эти направления также получили определенные увеличения. В частности, образование получило при первом и втором чтении бюджета дополнительные 12 млрд гривен на образовательную субвенцию.
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«Когда мы можем, то частично добавляем другие сферы, которые считаем наиболее обделенные во время войны. Но стараемся это делать достаточно в ограниченных ресурсах, учитывая наличие в принципе у нас такой возможности. То есть бюджет достаточно консолидирован с точки зрения расходов», — добавил он.
По его словам, наибольшие объемы расходов — это вооруженные силы, это сектор безопасности и обороны.
«На данном этапе четко понимаем, какая потребность сектора безопасности обороны и какую долю бюджета мы должны направить на сектор безопасности и обороны. Это в условиях полномасштабного вторжения позволяет говорить, что средств, предусмотренных на сектор безопасности и обороны, достаточно для того, чтобы мы могли выдерживать как минимум тот интенсив и ту кампанию, которая есть в 2024 году», — сказал Марченко.
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Напомним, ранее Министерство финансов заявляло, что бюджета на оборону хватит на весь 2025 год. Государственный бюджет Украины на 2025 год сформирован так, чтобы стабильно пройти следующий год, несмотря на вызовы войны. В нем обеспечение нужд сектора безопасности и обороны — бесспорный приоритет.
По материалам:
РБК-Україна
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