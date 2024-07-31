Министр финансов объяснил, что влияет на курс доллара к гривне — Finance.ua

Министр финансов объяснил, что влияет на курс доллара к гривне Сегодня 08:00 — Валюта

Министр финансов объяснил, что влияет на курс доллара к гривне

Министерство финансов не вмешивается в курсовую политику Национального банка Украины и воспринимает курс доллара к гривне таким, как есть.

Об этом в интервью заявил министр финансов Сергей Марченко.

Отвечая на вопрос об увеличении доходов бюджета из-за роста курса доллара, Марченко сказал:

«Вы считаете, что мы радуемся, что сегодня курс 42, а плачем завтра, что он 40? Нет, мы не реагируем на эти вещи, чтобы нас не обвиняли, что мы определенным образом создаем ожидания рынка. Мы воспринимаем те курсы, которые есть».

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Министр напомнил, что среднегодовой курс в бюджете заложен на уровне 40,7 грн/доллар, на декабрь — 42 грн/доллар.

«Разве это таргет, разве это индикатив? Нет. НБУ исходит из собственных соображений, когда и как проводить курсовую политику. Если будет 42, 45 или 40, мы воспримем эту ситуацию», — сказал он.

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Марченко признал, что для Минфина могут быть определенные от последствия курса. «Мы не можем сказать, что это фактор, который можно определять. Тем более, это не будет делать Минфин», — добавил министр.

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Напомним, значение курса доллара к гривне в государственном бюджете определяет Министерство экономики и утверждает Кабмин. Валютный рынок и курс Украины контролирует НБУ. В Нацбанке неоднократно заявляли, что бюджетное значение курса не является для центробанка ни прогнозом, ни целью.

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